هتبقى احلى من سما المصري .. وصفة " الفازلين مع الفلفل الحار " في هذا المكان من الجسم قبل النوم والنتائج مضمونة !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفازلين الطبي من أكثر المنتجات التي تحقق أعلى نسب بيع خلال فصل الشتاء بشكل مؤكد حيث أن الجسم والبشرة تحديدا تصاب بجفاف شديد من جراء البرودة التي يكون الطقس عليها لذا تحتاج إلى ترطيب بشكل مستمر والفازلين له نتائج سحرية في هذا الشأن كما أنه متوفر بكميات كبيرة في مختلف الصيدليات ، هذا إلى جانب أن الفلفل الحار له العديد من المميزات الصحية والتي تعمل على مد الجسم بما يحتاج له من غذاء بفضل الفيتامينات والمعادت التي يحتوي عليها لذا فإن سنعمل من خلال مقالنا هذا على أن نوضح وصفة سحرية تجمع بين هذين المكونين معا والتي لها نتائج مبهرة

-مكونات وصفة الفازلين مع الفلفل الحار

فلفل حار.

زيت جوز الهند.

فازلين.

عصير ليمون حامض.

– طريقة تحضير وصفة الفازلين مع الفلفل الحار للبشرة