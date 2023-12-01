جوزك مش هيسيب البيت تاني.. وصفة "الفازلين مع زيت الزيتون" في هذا المكان قبل النوم ولن تصدق النتائج المبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الفازلين من المعروف عنه أنه منتج قوي في الترطيب ويدخل بالعديد من المنتجات الطبية التي يحتاج إليها أي شخص للحصول على بشرة ناعمة لا تحتوي على تجاعيد أو تشققات بالرجلين، وكذلك زيت الزيتون من أهم المواد التي يتم استخدامها في الطعام والجمال، فهو مصدر هام لتغطية البشرة والشعر، وتقديم الوجبات الغنية بالمواد التي تساعد على بناء الجسم، لذا عند تجميع المكونات معا تحصل على وصفة رائعة سنعرضها الآن.

مكونات وصفة الفازلين وزيت الزيتون

يوجد مكونات طبيعية تدخل في تحضير وصفة الفازلين وزيت الزيتون للتجميل، وذلك للحصول على أفضل النتائج الممكنة، وهذه المكونات تأتي بالصورة التالية

ملعقتين من الفازلين الطبي.

ملعقة جل صبار للبشرة.

نشا ذرة.

زيت زيتون طبيعي.

ليمون.

خطوات تحضير وصفة الفازلين وزيت الزيتون

هناك خطوات خاصة بتحضير الوصفة في المنزل، لتكون البشرة على استعداد للتحسن، والوصول للنتيجة التي نرغب بها، وهذه الخطوات تكون كما يلي

ضعي المكونات المعلن عنها في الاعلى بوعاء واحد.

ولكن يجب عليكي جعل الفازلين سائل غير متكتل.

اجعلي المكونات السابقة مكون واحد فقط متداخل معا.

لا تتركي أي مكون منعزل عن الباقي ثم قومي بفرد الوصفة على المنطقة التي تحتاج لعلاجها.

مع تكرار استخدام الخليط سيكون أمامك فرصة للحصول على بشرة نقية بيضاء.

نظفي بشرتك باستمرار باستخدام الغسول وماء بعد كل مرة تضعي بها الخليط.

يمكن استثناء الليمون لمن لا يتقبله على بشرته لعدم ظهور التهاب بها.