"كنز ملوش مثيل" .. بسكوت ب ٢ جنيه هيكسبك 50 دولار .. "البسكويت الشهير" به هدايا تصل إلى الدولارات اعرف ما هو اسمه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقوم شركات الأغذية بجذب الزبائن من خلال استراتيجيات متعددة، ومن بين تلك الاستراتيجيات تأتي بروز نوع محدد من البسكويت، حيث يبرز كيس البسكويت الذي يتيح للعملاء الحصول على لحظات ممتعة مقابل سعر مخفض يبلغ 2 جنيهًا فقط. هذا النوع من البسكويت أصبح محط جذب لشريحة واسعة من الزبائن، خاصة الأطفال الذين يفرحون بالهدايا التي يمكن أن يحتويها الكيس.

الكيس الساحر: هدايا بالدولار والجنيه المصريظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن وجود هدايا قيمة داخل الكيس، حيث يمكن العثور على نقود بفئات 50 و100 و200 جنيه، إضافة إلى سندات دولارية تمنح فائدة مالية للرابحين. يشير النشطاء إلى تكلفة هذه الهدايا المتنوعة بأقل من سعر رطلان من البسكويت. تعزز المشاركة المستمرة لرواد وسائل التواصل هذه الظاهرة وتشجع على انتشارها.

اكتشفوا ما يحتويه كيس البسكويت

تتنوع الآراء حول محتوى الكيس، فبينما يشير بعضهم إلى وجود مبالغ مالية بسيطة تقدر بخمسة جنيهات فقط، يقوم البعض الآخر بنشر صور لجوائز مالية كبيرة تمثل جزءًا من محتوى أكياس البسكويت، والتي أصبحت متوفرة بشكل واسع في الأسواق المصرية.