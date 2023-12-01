دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر مشكلة الشعر الزائد في الوجه هي من أكبر المشاكل التي تعاني منها النساء وذلك لأنها تسبب لها الكثير من الحرج والضيق وبالتالي يتوجه الكثير منهم إلى البحث عن الطرق الطبيعية التي تساعدهم في إزالته ومن قديم الزمان يعرف الفازلين بأنه من المواد الطبيعية التي يتم استخدامها في إزالة الشعر الزائد وفي هذا المقال سوف نخبركم عن طرق استخدامه.

مكونات وصفة الفازلين وطريقة تحضيرها

["هترجعي عروسة من أول وجديد" .. استخدمي ملعقة فازلين واحدة لإزالة شعر الجسم نهائياً من الجذور وبدون ألم نهائي .. هتندهشي من النتيجة!!!]

“هترجعي عروسة من أول وجديد” .. استخدمي ملعقة فازلين واحدة لإزالة شعر الجسم نهائياً من الجذور وبدون ألم نهائي .. هتندهشي من النتيجة!!!

لكي يتم استخدام الفازلين في إزالة شعر الوجه و الجسم يجب أن تقومي بإحضار المكونات وهي:

احضري معلقتان من زيت الزيتون وملعقتين من الحليب السائل بالإضافة إلى أربع ملاعق من الفازلين وأربع ملاعق من الملح.

وقومي بإحضار وعاء جاف تماما وضعي فيه الملح والحليب وزيت الزيتون مع خلطها جيدا ثم قومي بوضع الفازلين علي حمام مائي حتى يذوب ويجب إضافته إلى المكونات لكي تحصلين على خليط متجانس.

ثم قومي بوضع الخليط علي وجهك واتركيه لكي يجف ثم قومي بنزع الخليط في عكس اتجاه الشعر.

وصفة الفازلين و الترمس لإزالة الشعر

["هترجعي عروسة من أول وجديد" .. استخدمي ملعقة فازلين واحدة لإزالة شعر الجسم نهائياً من الجذور وبدون ألم نهائي .. هتندهشي من النتيجة!!!]

“هترجعي عروسة من أول وجديد” .. استخدمي ملعقة فازلين واحدة لإزالة شعر الجسم نهائياً من الجذور وبدون ألم نهائي .. هتندهشي من النتيجة!!!

تستطيع استخدام وصفة الفازلين والترمس الفعالة جدا في ازالة الشعر من خلال الخطوات التالية:

قومي بإحضار ملعقة من ماء الورد ومعلقة من الترمس وملعقة من عصير الليمون ومعلقة من زيت الزيتون بالإضافة إلي معلقة من النشا ملعقتين من الفازلين.

ثم قومي بوضع الفازلين في حمام مائي لكي يذوب تماما وقومي بإضافة باقي المكونات الي الفازلين مع ضرورة تجفيف المنطقه التي تريدين إزالة الشعر بها وضعي عليها الخليط واتركيه لكي يجف وأزيليه عكس اتجاه نمو الشعر.