دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف عن القصافة أنها استخدام في قص الأظافر وإزالة الجلد الزائد فقط ولكن القصافة لها العديد من الاستخدامات التي تساعدنا في توفير الوقت والجهد وايضا تغنينا عن شراء الكثير من الأدوات التي تكلف الأموال وفي هذا المقال سوف نخبركم عن الفوائد الأخري التي تقوم بها القصافة وايضا بعض التحذيرات بشأنها.

استخدامات القصافة الأخري

[ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها لقص الأظافر فقط" .. اكتشف الان أهم الإستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تخطر على بال أحد من قبل .. طلعت نينجا واحنا منعرفش!!!]

ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها لقص الأظافر فقط” .. اكتشف الان أهم الإستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تخطر على بال أحد من قبل .. طلعت نينجا واحنا منعرفش!!!

هناك العديد من الاستخدامات الأخري التي تقوم بها القصافة ومنها:

من الممكن أن يتم استخدام القصافة بمثابة حامل لعيدان البخور من خلال وضع البخور في الفتحة الصغيرة الموجودة بها ولكن يجب أن يتم وضع طبق لحمل الرماد تحتها.

من خلال القصافة يمكنك فتح علب الكرتون التي تم تغليفها بشريط من البلاستيك في حالة عدم توفر قطر حديدي أو بديل القاطع.

عن طريق الجزء المنحني في القصافة تستطيع فتح زجاجات المياه المعدنية وأغطية البرطمانات لأول مرة.

ويمكن استخدام قصافة الاظافر بديلا عن قصافة الأسلاك حيث أنها تستطيع أو تقوم بتقشير الأسلاك وبالتالي ثنيها.

ومن خلال اللسان الحديدي الموجود في القصافة تستطيع استخدامها في حمل الموبايل وتثبيته بكل سهولة لكي تستطيع مشاهدة الأفلام والمسلسلات.

تحذيرات بخصوص القصافة

[ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها لقص الأظافر فقط" .. اكتشف الان أهم الإستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تخطر على بال أحد من قبل .. طلعت نينجا واحنا منعرفش!!!]

ضاع عمرنا كله واحنا فاكرينها لقص الأظافر فقط” .. اكتشف الان أهم الإستخدامات السحرية لقصافة الأظافر التي لم تخطر على بال أحد من قبل .. طلعت نينجا واحنا منعرفش!!!

حذرت الأبحاث بشأن قيام شخص باستعمال القصافة الخاصة بشخص آخر لأن ذلك يساعد في نقل البكتيريا والفيروسات من شخص لآخر ولذلك يجب أن يتم تعقيمها بعد كل مرة استخدام بالإضافة إلى أنه لا يفضل استخدام القصافة بعد مرور عام من استخدامها وإذا كانت تحتوي علي صدا لأن ذلك يسبب حدوث العدوى ولكن يمكن استخدامها في الوظائف الأخري.