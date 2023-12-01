الطريقة اللي بتنضفي بيها الشيش قديمة...اعرفي الطريقة الجديدة...مكون سحري واحد قادر على ارجاع شيش المطبخ جديد من تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شيش المنزل من أكثر الأماكن التي تسبب الضيق لعدم القدرة على إيجاد طريقة لتنظيفها تماما وكثير من الناس بدأوا يتجهون إلى تركيب الألوميتال وذلك لسهولة تنظيفه، ولكن الألوميتال يعمل على زيادة درجة حرارة البيت من الداخل، كما أنه يقوم بإدخال أكبر أشعة من الشمس بشكل مباشر بعكس الشيش الخشب الذي يقوم بإضاءة البيت بشكل يحفظ الخصوصية لأهل البيت وأيضا يقوم بتلطيف درجة الحرارة فهو يعمل كمكيف طبيعي عن طريق كسر حرارة الشمس المباشرة، وقد كان قديما يستخدمون الشيش الخشب بشكل دائم ولكن مع التطور وتقدم الحياة أصبح لا يوجد الكثير من الوقت لدى الناس للقيام بتنظيف الشيش ولذلك نقدم لك أفضل الطرق لتنظيف الخشب وإعادة لمعانه من جديد وكأنه لم يستعمل من قبل ولكن فقط عليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب.

أبسط طريقة لتنظيف الشيش

بواسطة الأدوات المتوفرة في المنزل يمكنك تنظيف شيش المطبخ أو أي باب أو كرسي من الخشب بسهولة فبواسطة الصابون والماء وبعض المركبات الأخرى سيرجع الشيش الخشب لامع فقط اتبعي الآتي:

‌1. اولا يجب عليك احضار مكنسة صغيرة وقومي بتنظيف الأتربة المتراكمة على الشيش وتنظيفه جيدا من أي اوساخ أو أتربة عالقة به.

‌2. بعد ذلك عليك احضار إناء به كمية من الماء الدافئ ونضيف إليه الخل وصودا الخبز او بيكربونات الصوديوم.

‌3. قومي باستخدام قماش قطني ونبدأ بغسل الشيش بالماء والخل والبيكربونات وذلك من أجل القضاء على الحشرات أو بيض الحشرات الموجود في الثقوب الموجودة في الخشب ولمنع أي حيوانات أو حشرات غير مرغوبة من الدخول الى البيت.

‌4. ثم نقوم باستخدام الصابون السائل غسل الشيش بالطريقة العادية وإذا قمت بوضع مسحوق غسيل سيساعد كثيرا في إتمام عملية التنظيف بشكل فعال وقوي.

‌5. وأخيرا وبعد قيامك بتنظيف الشيش والتخلص من كل الأتربة يمكنك أن تقومي باحضار قطعة قماش قطنية ومسح الشيش وتجفيفه من المياه الموجودة به.

طريقة تلميع الخشب البني للشيش

1. نقوم بإزالة الأتربة قبل البدء في عملية التلميع.

2. نقوم بخلط كميات متساوية من زيت الزيتون او أي زيت متاح والخل والماء والتقليب حتى تمام الامتزاج.

3. بواسطة فوطة قطنية يتم غمسها في هذا الخليط ومسح الشيش الخشب بعد تنظيفه أو أي أثاث موجود بالبيت.