دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بما أننا في عام 2022 ومقبلين على عام 2023 فإننا نتحدث في عصر التكنولوجيا ، حيث أنه يمكنك جلب العالم كله بين يديك بمجرد ضغطة واحدة فقط ، أجل انا اقصد تلك التكنولوجيا التي تربط الهواتف والإنترنت والبشر ببعض ، فالآن لا تريد أن تقوم بتشغيل التلفاز وتنتظر الساعة التاسعة حتى تعرف موجز الأنباء وغيرها من الأشياء التي في الماضي كنا معتادين عليها ، بل الأن ما عليك سوى أن تحمل هاتفك وتقوم بفتحه وتشغيل الإنترنت من خلاله فقط وتقوم بالبحث عن أي شيء تريده في أي وقت وأي مكان ، إذا كان لك شخص ما خارج البلاد يمكنك التحدث معه بسهولة عبر العديد من التطبيقات ، وأهمها تطبيق الواتساب الذي يعد من أكثر التطبيقات إستخداما هذه الأيام ، ولكن بما أن للإنترنت مميزات كثيرة فهنالك ايضا العديد من الأضرار فمثلا الإختراق ، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كافة التفاصيل حول هذا الموضوع.

بطء الحركة على التطبيق الخاص بك على جهازك.

في حالة وجود تغييرات في حسابك.

صعوبة الدخول إلى التطبيق في معظم الأحيان.

[هذا الواتساب مراقب.. 3 علامات تعني التجسس على الواتس إلحق آمن نفسك بخطوتين التحقق قبل الندم]

طريقة تأمين الواتساب الخاص بك

واتس آب ويب يعتبر أخطر البرامج ، على الرغم من احتوائه على ميزة جديدة ، إلا أنه من الخطورة الوصول إلى WhatsApp عبر جهاز الكمبيوتر أو جهاز الكمبيوتر المحمول ، لكن من الضروري أن تعرف على الفور من الأجهزة المتصلة بحسابك في إعدادات WhatsApp التي تم تسجيل الدخول إليها ، إذا تم فتح أي اتصال بالجهاز ، يمكن للصوص سرقة حسابك والتجسس عليك بشكل مريح.