كانت فين الوصفة السحرية دي من زمان!!".. ضعي« زيت الزيتون مع القرنفل» لحل جميع مشاكل الشعر.. يارتني كنت عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف كثير من الناس لايعرفون هذا الوصفة السحرية التي تعالج جميع مشاكل الشعر باستخدام زيت الزيتون والقرنفل من المكونات الطبيعية التي لها فوائد عديدة للشعر، حيث يساعد زيت الزيتون على ترطيب الشعر وتغذيته، كما يساعد القرنفل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم اهم التفاصيل تابعونا

طريقة التحضير:

امزجي 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من زيت القرنفل.

وزعي الخليط على فروة رأسك وشعرك، مع التدليك بلطف لمدة 5 دقائق.

اتركي الخليط على شعرك لمدة ساعة، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم.

طريقة الاستخدام:

استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر:

ترطيب الشعر وتغذيته.

تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

علاج تساقط الشعر.

تقوية بصيلات الشعر.

تقليل قشرة الرأس.

تحسين نعومة الشعر.

زيادة لمعان الشعر.

تعرف على نصائح وصفة زيت الزيتون مع القرنفل لتطويل الشعر:

احرصي على تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على البروتين والحديد والزنك.

قصي شعرك بانتظام، حيث يساعد ذلك على التخلص من الأطراف التالفة.

استخدمي الشامبو والبلسم المناسبين لنوع شعرك.

تجنبي استخدام الحرارة العالية على شعرك.

احمي شعرك من أشعة الشمس.