دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث العديد من النساء حول العالم عن افضل طريقه لتنعيم البشره وتنظيفها وازاله البقع السوداء ولاا يعفرفون الحل وتستخدم العديد من النساء حول العالم الكثير من مستحضرات التجميل المختلفه والمواد الكيماوية التي تعمل علي تلف الشعر والوجه ولا يعرفون هذه الطريقه السحريه وهي وصفه بذور الكتان السحريه للبشره والشعر وهي وصفه طبيعيه 100% وليس لها اي اثار جانبيه على الجسم او اي اضرار وسوف نتعرف في مقالنا التالي عن افضل طريقه لتحضير وصفه بذور الكتان السحريه للبشره.

مكونات وصفة بذور الكتان السحريه لتفتيح البشره

يمكنك التخلي عن القيام بشراء العديد من الكريمات مرتفعه السعر ، والاعتماد على تحضير بعد الوصفات الطبيعيه في المنزل والتي لها فوائد رائعة، و مميزةويمكن تحضير هذه الوصفة من خلال هذه المكونات:

إحضار معلقة من جل الصبار .

ومعلقه كبيره من بذور الكتان .

معلقه من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت الجلسرين.

وكبسوله من فيتامين e

واثنين من ورق اللورا .

وكوب من الماء.

["وصفه سحريه هتخلي العجوزه صبيه ".. ضعي "بذور الكتان "على الوجه بهذه الطريقة ..وسوف تلاحظين الفرق في 3 أيام !!]

افضل طريقه لتحضير وصفه بذور الكتان السحريه للبشره

نقوم بوضع بذور الكتان في الماء وتركها تغلي على النار لمده 10 دقائق ثم نقوم بتصفيه وازاله بذور الكتان ونترك ماء الكتان حتى يبرد ثم نظيف اليه باكل المكونات ونخلطها جيدا ثم نقوم بوضعها على الوجه بواسطه اليد على شكل دوائر وسوف تلاحظين الفرق في نعومه الوجه والبشره وعدم وجود اي بقعه سوداء .