["هتبقي قشطة ومنورة في الضلمة".. تعرفي على أفضل طريقة لإزالة الشعر الزائد باستخدام "النشا وزيت الزيتون" وشوفي النتيجة المذهلة... لازم تجربيها بنفسك وهتدعيلي!!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحاول معظم النساء والفتيات الحصول على بشرة فاتحة متألقة خالية من العيوب والتصبغات وكذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية عن طريق إزالة الشعر الزائد بدون ألم وبمكونات طبيعية مفيدة بعيداً عن استخدام مستحضرات التجميل الضارة بصحة البشرة، وقد تواجه الكثيرات صعوبة في إزالة الشعر الزائد مع الاحساس بالألم وعدم الوصول للنتيجة المطلوبة، لذا نقدم لكم أفضل الطرق الفعالة والمجربة لإزالة الشعر الزائد عن طريق استخدام وصفة طبيعية جبارة بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت.

وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة شعر الجسم

يمكنك الآن التمتع ببشرة ناصعة البياض ونظيفة بدون شعر زائد من خلال تطبيق وصفتنا اليوم التي تمتاز بمكونات طبيعية آمنة على البشرة كما لها نتائج مبهرة من اول استخدام، فما تحتاجينه هو بعض المكونات الطبيعية المتوفرة في المنزل وهي:

ملعقتين كبيرة الحجم من النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

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خطوات تحضير وصفة النشا وزيت الزيتون لإزالة الشعر الزائد في دقائق

إليكي أفضل الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر الزائد بفاعلية كبيرة دون الشعور بالألم عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:

نخلط المكونات السابقة جيداً في وعاء عميق حتى تتجانس المكونات ويختفي النشا.

يجب المزج الجيد للخليط حتى لا تتكون أي تكتلات بالخلطة.

ننظف المنطقة المراد إزالة الشعر منها باستخدام الماء الدافئ.

يتم تجفيف البشرة جيداً ثم توزيع الخلطة على البشرة ونتركها لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تجف تماماً.

نفرك الخليط الجاف برفق وسوف تلاحظي سقوط الشعر بكل سهولة.

نتخلص من بقايا الخليط بالفرك الجيد لجميع المنطقة المراد تنظيفها من الشعر.

يُنصح بوضع كريم مرطب مناسب للبشرة بعد عملية إزالة الشعر.