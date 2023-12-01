طول عمرك بتستخدمها غلط.. سر خطير عند وضع الملح على أنبوبة البوتاجاز جربيها وهتوفري فلوسك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الجميع يعلم أن الملح له استخدامات كثيرة وفوائد متنوعة وكثيرة، أيضا لا غنى عن وجود الغاز في المنزل فهو ضروري لعمليات المعيشة المختلفة، ولكن مع التقدم في المرافق الحيوية والبنية التحتية داخل المناطق السكنية أصبح أمر الغاز سهلاً يقتصر على توصيله إلى المنزل فحسب، لكن مازالت العديد من العائلات تعتمد على أسطوانات (أنابيب) الغاز في منزلها بشكل دوري، فكلما تفرغ الاسطوانة من الغاز تقوم بتجديدها و ملأها مرة أخرى، و هو أمر صعب لكثرة المشقة لحمل الاسطوانة من والى المنزل والمستودعات، لكن سنعرض لكم طريقة لتوفير غاز الأنبوبة ومنع استهلاكها سريعاً وستوفر في المال و الجهد، حيث إن وضع كيس ملح حول اسطوانة الغاز له فوائد عظيمة.

فوائد وضع كيس ملح على اسطوانة الغاز

هي من الطرق القديمة والمجربة ولكن هي جيدة لإبقاء الأنبوب قيد العمل لفترة طويلة ، فهي تتلخص في وضع كيس ملح حول اسطوانة الغاز، بحيث يكون دور الملح هو الحفاظ على مستوى الغاز ، وبالتأكيد لايوجد أسهل من الحصول على الملح. حيث عمل الجزء العلوي من الأنبوب على إبطاء مستوى تدفق الغاز في اسطوانة الغاز ، مما يساعد في تشغيل الأنبوب وفي نفس الوقت يسمح بتشغيل البوتاجاز بصورة مستمرة دون إهدار كمية كبيرة من الغاز دفعة واحدة، تعتبر طريقة لتوفير المال وزيادة عمر اسطوانة الغاز لديك لذلك قم بتطبيقها الآن.

طريقة استخدام الملح

هذه الطريقة هي الأكثر استخداماً ويمكن استعمالها للحفاظ على الغاز داخل الأنبوب، يمكنك اتباع هذه الخطوات بالترتيب لكي تحصل على النتيجة المرجوة:

‌قم بإحضار كيس ملح صغير او مايعادله من الملح السائب.

‌عليك إحضار من 2 إلى 3 لتر من الماء الفاتر في وعاء كبير.

‌قم بإذابة الملح في الماء وتأكد من أن الملح قد ذاب تماماً

‌قم بوضع الأنبوب في الوعاء وستجد أنه قد قل استهلاك الغاز المهدر.

أو يمكنك استخدام هذه الطريقة وهي أن تضعي كيس الملح على قمة أسطوانة الغاز، حيث ستكون هذه طريقة جيدة لتتخلصي من تسرب الغاز، حيث تعمل هذه الخطوة على ترشيد استهلاك الانبوبة للغاز وستعتادين على فعلها لما ستلاحظينه من استخدام هذه الطريقة.