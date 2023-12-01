طريقة عمل الجبنة البيضاء في المنزل...طريقة سهلة بدون تكاليف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك بعض الناس الذين يعتقدون أن هناك صعوبة في تحضير الجبن الأبيض في المنزل ولكن بعد غلاء الأسعار بدأ الناس يفكرون في صناعة بعض الأغذية داخل المنزل مثل الجبن والتونة والفول ولكن هل تساءلت يوماً عن المكونات وطريقة تحضير الجبنة البيضاء التي تقوم بشرائها من المحلات التجارية إذا فكرت في هذا السؤال من قبل وكنت من محبي تناول الجبنة البيضاء في الفطور أو كوجبة خفيفة خلال اليوم من خلال وضعها في الخبز، في هذه المقالة سنشرح لك طريقة تحضير هذه الجبنة بنفس المذاق، من خلال مكونات قليلة وطريقة تحضير بسيطة تستطيع أن تقوم بها في المنزل، فقط احرص على متابعة المقال للنهاية حتى تتمكن من تحضير جبنة بيضاء بمذاق شهي.

تحضير الجبنة البيضاء في المنزل

من أفضل وأسهل الوصفات التي تستطيع تحضيرها في المنزل، ومن خلالها ستحصل على جبنة بيضاء صحية وبمذاق لا يقاوم، فقط التزم بهذه المقادير:

‌3 لتر لبن طازج

‌ملعقة صغيرة منفحة تباع عند العطار

‌نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

‌ملعقة صغيرة خل أبيض

‌ملح حسب الطلب

‌زيت ذرة.

طريقة عمل الجبنة البيضاء

بعد الانتهاء من تحضير المكونات ستحتاج لاتباع هذه الخطوات لتتمكن من تحضير الجبنة، وتلك الخطوات هي:

‌نقوم في البداية بوضع اللبن في وعاء ونرفعه على النار ونتركه حتى يصل إلى درجة الغليان للقضاء على اي جراثيم قد تكون موجودة في اللبن.

‌نضيف إليه ربع الكوب من الخل ونقوم بتحريكه بشكل دائري

‌نستمر في وضع الحليب على النار حتى يصل لمرحلة انفصال الشرش عن الجبنة.

‌بعد ذلك نحضر شاش نظيف ووعاء ونقوم بتصفية الحليب بهدوء.

‌نقوم بجمع الجبن المتجمع على الشاش، ونضعه في الخلاط ونضع فوقه القليل من الشرش.

‌ونضيف أيضا الملح وزيت الذرة ونقوم بتشغيل الخلاط لضمان توزيع المكونات بالتساوي.

‌بعد ذلك نقوم بتجميع الخليط ونضعه في العلبة في الثلاجة، مع العلم أن مدة الصلاحية أسبوع واحد فقط.