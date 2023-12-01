[«معلومة بمليون دولار».. . لن تصدق لماذا يتكون قطن في سرة البطن ؟ .. سر لن يخبرك به أحد]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنتشر أخبار متعددة حول وجود سرة أخرى داخل الإنسان، تختلف عن السرة التقليدية الموجودة في البطن تلك الأخبار تثير حيرة العديد من المتابعين، حيث تظهر للمرة الأولى، ويشعر الجميع بالحاجة إلى التحقق من صحتها يُذكر أن هناك وبر يتكون على السرة في جميع الحالات، والمصدر الدقيق لتكوينه وسببه لا يزال غير معروف لذا، قام العلماء بالرد على تساؤلات الجميع بشكل مفصل.

أسباب تكوين وبر على السرة

جميع البشر يمتلكون سرة في منطقة البطن، وأحيانًا يظهر فيها وبر دون معرفة مصدر تكوينه، مما أثار جدلاً بين الناس تأتي أسباب ظهور هذا الوبر على الشكل التالي:

الملابس: يعتبر الوبر الناتج عن الملابس الرئيسية لتلك المشكلة، حيث تجمع الملابس الوبر بسبب احتكاكها بالجسم.

الأوساخ: قد يكون وجود أوساخ متراكمة في الملابس عاملًا مساهمًا في تكوين شكل يشبه الوبر على السرة.

لتجنب ظهور الوبر والحفاظ على نظافة السرة، يُفضل شراء الملابس التي تكون خالية من تكوين الوبر عند ارتدائها.

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حقيقة هذا الأمر

حقيقة وجود سرة اخرى بجسم الإنسان صحيح، يُرد العلماء على انتشار الأخبار التي تشير إلى وجود “سرة أخرى” لدى كل شخص بتوضيح أن السرة ترتبط بالحبل السري، وهو الجزء الذي يربط الجنين بالأم أثناء الحمل يتم قطع هذا الحبل بعد ولادة الطفل، وينقسم إلى جزئين الجزء الذي يتصل بالطفل يختفي تدريجيًا بعد ولادته، في حين يبقى الجزء الآخر يعتبر السرة تكوين السرة يتم بسبب اندماج الأنسجة بعد قطع الحبل السري، وهو عملية طبيعية تحدث خلال فترة قصيرة بعد الولادة لذا، لا يوجد سرَّة ثانية لدى الإنسان، بل يكون الجزء المتبقي من الحبل السري هو ما نراه على شكل السرة.