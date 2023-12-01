دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تهديد لوزير الداخلية الفرنسي بالقتل .. “نحذرك,

ذكرت قناة “بي إف إم تي في” يوم الخميس، أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، تلقى في الأيام الأخيرة، تهديدات بالقتل بعد أن أعلن عن رغبته في “حل عدة جماعات يمينية متطرفة صغيرة”.

وجاء في تهديد آخر: “أحذرك أيها الوزير الزائف، عمرك يقصر مع كل ثانية تمر”.

وأعلن الوزير جيرالد دارمانين يوم الثلاثاء الماضي، عن “مطالبته بحل ثلاث مجموعات يمينية متطرفة صغيرة، بما في ذلك فرقة مارتيل”، بعد اعتداءات عديدة قام بها نشطاء يمينيون متطرفون في عدة مدن ردا على وفاة توماس، في كريبول خلال مهرجان قروي.

.