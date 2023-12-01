دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الخيار يعتبر خيارًا ممتازًا ضمن فصول الخضروات التي تحمل في طياتها العديد من المعادن والفيتامينات الفعّالة للصحة العامة والجسم. يشكل تناوله جزءًا أساسيًا من العناية بالصحة، حيث يعزز الجسم ويحميه من مختلف المشاكل الصحية. قد يكون استهلاك الخيار ذا فائدة كبيرة للحفاظ على صحتك، إذ يتميز بوجود المعادن الضرورية والفيتامينات التي تعزز قوة البشرة وتسهم في علاج التحديات الناجمة عن التعرض للشمس الضارة.

وصفة الخيار والصابون المتجددة بمكوناتها طريقة التحضير

صابونة وقطرات من زيت الزيتون.

ثمرتين من الخيار، مبشورة.

كمية من ماء الورد.

[دلعي جوزك ليلة الخميس !!.. وصفة جبارة "بالخيار والصابون" هتخليك ملكة جمال .. النتيجة مضمونة في 4 دقائق فقط!!] طريقة التحضير:

غسل الخيار جيدًا وبشره، ثم تصفيته من الماء.

بشر الصابونة وأضفها إلى كوب من الماء المغلي.

ضع جميع المكونات في وعاء على النار وقلبها جيدًا لضمان تجانسها.

طبق الخليط على البشرة واتركه لمدة خمس دقائق.

اشطف البشرة جيدًا بالماء. كرر هذه الوصفة أسبوعيًا لتحقيق نتائج ملحوظة.

فوائد الخيار العديدة للبشرة والجسم

يمكنك استخدام وصفة الخيار والصابون للتمتع ببشرة نضرة وخالية من الشوائب. تعمل هذه الوصفة على تفتيح لون البشرة والتخلص من العيوب، بالإضافة إلى تغذية البشرة من الداخل وتوفير الألياف الضرورية لتحسين حالتها. يقوي الخيار الخلايا ويحميها من التلف، مما يسهم في تعزيز صحة البشرة بشكل شامل.