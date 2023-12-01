"اسرار الجمال الطبيعيه"زيت الزيتون والقرنفل مكونات سحرية للعناية ببشرتك وشعرك بطريقة طبيعية ومنزلية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن بدائل طبيعية وفعالة للعناية ببشرتك وشعرك، فلا تتردي في تجربة زيت الزيتون والقرنفل. هذين المكونين لا يحتويان على مواد كيميائية ضارة، ولهما العديد من الفوائد الصحية والجمالية. في هذا المقال، سنشرح لكِ كيف تستخدمين زيت الزيتون والقرنفل للحصول على بشرة نضرة وشعر قوي ولامع.

زيت الزيتون للبشرة والشعر

زيت الزيتون هو زيت نباتي مستخرج من ثمار الزيتون، وهو غني بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة. زيت الزيتون له خصائص مرطبة ومغذية ومضادة للالتهابات والبكتيريا. يمكنكِ استخدام زيت الزيتون للبشرة والشعر بطرق مختلفة، مثل:

– تدليك فروة الرأس والشعر بزيت الزيتون مرة أو مرتين في الأسبوع لتحسين الدورة الدموية وتقوية البصيلات ومنع تساقط الشعر وتقصفه وتجفيفه.

– خلط زيت الزيتون مع بعض العسل والليمون ووضعه على الوجه كقناع لمدة 15 دقيقة لتنظيف المسام وتفتيح البشرة وترطيبها ومكافحة الشيخوخة.

– استخدام زيت الزيتون كمرطب طبيعي للبشرة والشفاه واليدين والقدمين والأظافر والجسم بشكل عام.

القرنفل للبشرة

القرنفل هو نبات عطري ينتمي إلى عائلة النعناع، وهو يستخدم كتوابل في الطبخ وكعلاج في الطب الشعبي. القرنفل يحتوي على مواد فعالة مثل اليوجينول والأكريلين والفلافونويدات والتانينات والمينرالات. القرنفل له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات والألم والحرارة. يمكنكِ استخدام القرنفل للبشرة بطرق مختلفة، مثل:

– طحن بعض القرنفل وخلطه مع بعض الماء ووضعه على الحبوب والبثور والجروح والقروح لتطهيرها وتسريع شفائها وتخفيف الاحمرار والانتفاخ.

– غلي بعض القرنفل في الماء واستخدامه كماء ورد لتنعيم البشرة وتنشيطها وتنظيفها من الشوائب والزيوت الزائدة.

– خلط بعض القرنفل المطحون مع بعض العسل واللبن ووضعه على الوجه كقناع لمدة 20 دقيقة لشد البشرة وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة والبقع الداكنة.