دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القفل هو جهاز يتم استعماله في غلق الأماكن المختلفة مثل المحلات والغرف والشقق وهكذا، والأشياء المختلفة مثل الخزنة وذلك من أجل الحفاظ على الممتلكات، وهو من الأشياء المصنوعة من مواد متينة مقاومة للصدأ والفولاذ مما يجعله ثقيلاً وصعب التلاعب به، وهناك العديد من الاقفال المختلفة منها الأقفال الإلكترونية والتي تعتمد على الرمز أو بصمة الأصبع والأقفال الكلاسيكية وغيرها، وفي حالة ضياع المفتاح يمكنك فتح القفل بكل سهولة من خلال استعمال الأشياء المتوفرة في أي منزل.

فتح القفل باستخدام علبة المشروبات الغازية

يمكن استعمال علبة المشروبات الغازية في فتح القفل وذلك على النحو التالي:

أولاً قص الجزء العلوي من علبة الكانز على شكل حرف T.

ثانياً تثبيت القطعة في مكان إدخال المفتاح الموجود في القفل.

لف علبة الكانز في اتجاه الفتح.

سوف تجد أن القفل تم فتحه بسهولة.

[فكرة عبقرية لفتح القفل خلال ثواني .. اتبع هذه الخطوات وستتمكن من فتح القفل بدون مجهود وبكل بساطة .. خدعة جهنمية عمرها ما تخطر على بال عفريت]

فتح القفل باستخدام المشبك الورقي

كما يمكن استعمال المشبك لفتح القفل في حالة ضياع المفتاح وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح طرف المشبك وترك الطرف الآخر كما هو.

وضع الطرف المفتوح في مكان المفتاح في القبل.

لف المشبك يساراً ويميناً وسوف تلاحظ أن القفل قد تم فتحه بنجاح دون حدوث أي أضرار أو الحاجة لكسر القفل.

كما يمكن استعمال قصافة الأظافر في فتح القفل عند ضياع المفاتيح.