5 % بس اللي يعرفوها .. ما الذي يحدث في الهاتف لدى تفعيل " خاصية الطيران " ؟ .. نتائج ولا على البال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الهاتف المحمول من أكثر الأجهزة التي أحدثت ضجة ونقلة كبيرة على مستوى التكنولوجيا كما أنها ربطت العديد من الأفراد بمعرفة الكثير عن التكنولوجبا الحديثة فقد شهد هذا الجهاز رواج كبير منذ أن تم طرحه في الأسواق بفضل المميزات التي يوفرها ، حيث أن هناك العديد من الخواص التي تتواجد في كافة الهواتف المحمولة والتي هي في حقيقة الامر مميزات على المستخدم أن يحسن الاستفادة منها بالشكل الأمثل وهو الأمر الذي سنتناول بالشرح والتفصيل حيث أن بعض تلك المميزات من الممكن أن تكون متعددة الاستعمال ورغم ذلك يتم حصرها ف غرض واحد فقط لا لشئ سوى العادة

– وضع الطيران

جدير بالذكر أن إحدى تلك الخواص التي ينطبق عليها هذا الأمر هي خاصية وضع الطيران في الهاتف والتي من الممكن أن يتم الاستفادة منها على النحو التالي

يمنحك تلك الخاصية القدرة على التركيز والهدوء وعدم التشتت في حال قمت بتفعيلها

تساعد في حماية حسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي من عبث الأطفال خلال فترة نومك بفضل خدمة الانترنت عنها

إغلاق البلوتوث ومن ثم حماية بيانات هاتفك

تفعيل وضع الطيران يعود بالمنفعة على شحن البطارية بشكل لا يصدق حيث أن هذه الخاصية تطيل من فترة عمل الهاتف في حال قمت بتفعيلها فهي تساعد في إغلاق كافة التطبيقات التي تستهلك قدر كبير من الطاقة