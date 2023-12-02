دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم الإعلان اليوم عن بيان هام من شركة الشرقية للدخان بشأن أسعار السجائر في ديسمبر حيث تعد السجائر من بين المنتجات الاستهلاكية الرائجة في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي يتمثل حجم استهلاك هذه المنتجات في مليارات الوحدات التي يتم صرفها خلال فترات الشهور والسنوات وفي بيان هام صادر عن شعبة الدخان قدم رئيس الشعبة في اتحاد الصناعات السيد إبراهيم الإمبابي تفاصيل أسعار السجائر في الأسواق خلال ديسمبر 2023 وكشف عن حقيقة الزيادة المتداولة في الأخبار سنقوم بتقديم تقرير شامل يحتوي على أحدث التحديثات بخصوص أسعار السجائر في الأيام القادمة.

[محدش هيشتريها تاني .. بيان هام من الشرقية للدخان بأسعار السجائر اليوم 2 ديسمبر 2023 في جميع الأكشاك والسوبر ماركت!!]

أكد رئيس شعبة الدخان أنه لا توجد زيادة في أسعار السجائر، وأوضح أن أية زيادة تحدث تعود إلى التجار أنفسهم وليس نتيجة لقرار حكومي شدد على تعقيدات سوق الدخان وفتح المجال للجميع لفحص الأسعار الفعلية من خلال الباركود الموجود على العبوات فيما يتعلق بالأسعار، أوضح أن سعر كيلوباترا بوكس 10 يتراوح اليوم بين 23 و25 جنيها فقط أما سعر الكينج سايز، فيتراوح بين 40.50 جنيها و43 جنيها.

أما بخصوص سجائر كيليوباترا سوفت كوين، فأشار إلى أن السعر الأقصى هو 43 جنيها، بينما تتراوح أسعار سجائر كيليوباترا بوكس ألوان وأبيض بين 42 و44 جنيها، وسعر سجائر سوبر ستار يصل إلى 44 جنيها وفيما يتعلق بسجائر مونديال فيسروي بال مال، أوضح أن سعرها اليوم يصل إلى 55 جنيها كحد أقصى أما سجائر ماتوسيان سوبر، فتبلغ 44 جنيها، وسعر مونديال سويتش (منتول، بلوبيري) يبلغ 44 جنيها أيضا وختم بالتحذير من بعض أصحاب الأكشاك الذين يرفعون أسعار علب السجائر، مؤكدا أن هذا التصرف يجب مراعاته عند الشراء.