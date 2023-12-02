" ضاع عمرنا بنحطه في مكان غلط " .. خبير تكنولوجي يوصي بإبعاد " جهاز الراوتر " عن هذه الأماكن .. النت هيبقى طلقة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا زالت هناك الكثير من الشكاوي التي يتم تقديمها من جانب مستعملي الانترنت في مصر إلى الشركات القائمة على توفير تلك الخدمة بشكل كبير وعلى مدار الساعة حيث أن خدمة العملاء في شركات الاتصالات المختلفة لا تتوقف عن استقبال تلك النوعية من المشكلات والتي غالبا ما تكون بسبب بطء سرعة الانترنت الأرضي وهي المشكلة الشائعة التي يتم تحميل السبب فيها على الشركات لكن أحدا منا لم يتسائل يوما عن طريقة استعماله لجهاز الراوتر الذي يكون مسئول عن الانترنت هل هي جيدة أو حتى مناسبة لتوفير أقصى استفادة من جودة الإشارة ومن ثم التمتع بنت سريع وهو الأمر الذي سنكشف عنه من خلال ما يلي من سطور في مقالنا

– أماكن لا تضع بها الراوتر

جدير بالذكر أن جهاز الراوتر يتم وضعه في بعض الأماكن التي لا توفر الفرصة الأفضل لتقديم خدمات مميزة منها

المطبخ : حيث يشتهر البعض بوضع جهاز الراوتر في داخل المطبخ حيث العديد من الأجهزة الكهربية التي تعمل على تشويش الإشارة بشكل لا يسمح لها بالوصول

في ذات السياق لابد من وضع جهاز الراوتر في مكان عال من الغرفة والابتعاد عن الأرضية قدر الإمكان وتجنب وضعه في قبالة الحوائط الخراسانية التي تعيق من استقبال الإشارة

ضع الراوتر بعيد عن حوض السمك فالمياه التي تتواجد داخل الحوض تتسبب في عم وصول الإشارة بشكل جيد .