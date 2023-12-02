"ليس لإغلاق هاتفك فقط كما تعتقد" ..أسرار وخفايا لزر التشغيل لم يعرفها أحد من قبل .. هتشكرني طول حياتك عليها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ما زال اختراع الهاتف المحمول يبهرنا بالكثير من التفاصيل الموجودة بداخله والذي أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا والذي بدونه يتعطل كل شئ بسبب اعتماد الكثير من الناس عليه في العمل أو مراسلة الاصدقاء من خلاله وهو الأمر الذي جعل الناس تقرأ عن التفاصيل الخفية لهذا الاختراع وسوف نخبركم عن بعض هذه التفاصيل في هذا المقال.

فوائد زر تشغيل الهاتف

هناك العديد من الفوائد التي يقوموا زر تشغيل الهاتف ومنها :

من خلال هذا الزر تستطيع إعادة تفعيل وضبط إعدادات الهاتف المحمول عن طريق الضغط علي هذا الزر ولكن يجب أن يتم الضغط عليه بقوة لكي تظهر أمامك الخيارات المتعلقة بهذا الموضوع.

يمكنك استخدام زر التشغيل مع زر الصوت في أخذ سكرين شوت للشاشة.

تستطيع الضغط على زر الباور والذي يساعد في تشغيل فلاش الكاميرا أثناء التصوير للحصول على صورة رائعة.

بالإضافة إلى أنه يمكنك الضغط على زر التشغيل عند عدم رغبتك في الرد على أي مكالمة.

طرق حل مشاكل أعطال الهاتف

هناك بعض الطرق التي تستطيع القيام بها لاسترجاع قوة عمل الهاتف مرة أخرى:

في أوقات كثيرة يتوقف الزر الموجود في الهاتف بسبب وجود خطأ في السوفت وير ولذلك عليك أن تقوم بغلق الهاتف وإعادة فتحه مرة أخرى.

في حالة سقوط الهاتف في الماء يجب عليك أن تقوم بتركه لكي يجف وأن تقوم بنزع جراب الموبايل واختبار الأزرار مرة أخري.