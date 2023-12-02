اتحداك اذا كنت تعرفها .. لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله !! .. معلومات لا يعرفها الكثيرون

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لماذا خلق الله الخنزير ولماذا حرم أكله؟ هذا السؤال يدور في اذهان الكثيرين ومن حكمة الله في خلقه أنه خلق الخنزير، وهي أن يصبح مصدر للغذاء للحيوانات المفترسة، على سبيل المثال، الذئاب والأسود والنمور، بالإضافة إلى أن الخنزير يلعب دورًا مهمًا داخل المنظومة البيئية، حيث يساهم في تخفيض عدد الحشرات والنباتات الضارة، وعلاوة على ذلك فإن تحريم لحم الخنزير هو حكمة من الله تعالى للحفاظ على صحة الإنسان، وأيضًا له العديد من الأضرار التي سوف نتعرف عليها من خلال سطورنا التالية.

ماذا حرم الله أكل لحم الخنزير؟

حرم الله سبحانه وتعالى أكل لحم الخنزير لعدة عوامل مختلفة، منها:

الضرر الصحي: يشمل لحم الخنزير العديد من البكتيريا الضارة، مثل البكتيريا القولونية، والتي من المؤكد أن تسبب العديد من الأمراض للإنسان، مثل التسمم الغذائي، والالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا.

النجاسة: يعتبر الخنزير من أكثر الحيوانات نجاسة، حيث يأكل أي شيء، حتى القمامة والحشرات، كما أنه يعرف بأنه يتبول ويتبرز في نفس مكان طعامه.

ما هو وضع الأديان السماوية من الخنزير؟

الموقف المتعلق بالأديان السماوية تجاه لحم الخنزير هو في الديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية، حيث يوجد حظر كامل على استخدامه.

في الديانة اليهودية، جاء تحريم أكل الخنزير في سفر اللاويين، حيث يذكر الله تعالى: “ولا تأكلوا من لحم الخنزير، لأنه نجس لكم”.

وفي الديانة المسيحية، تم ذكر تحريم أكل الخنزير في العهد القديم، حيث وذكر الله تعالى: “ولا تأكلوا من لحم الخنزير، لأنه نجس لكم”.

وفي الديانة الإسلامية، أتى تحريم أكل لحم الخنزير في القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى: “حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق”.