هتبقى زي الموس" ....فكرة عبقرية لسن السكاكين والمقصات في المنزل بدون مسن في ثواني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث دائما ربات االمنزل عن طرق سن الساككين والمقصات نظرا لأستخدامتها المتعددة في تقطيع اللحوم وغيرها من الأشياء الأخرى، فتجد العديد من ربات المنزل يعانون من سن السكاكين بالمسن بسبب عدم معرفة إستخدامه، فمن خلال السطور القادمة من هذا المقال سوف نوضح لكم أبسط من طريقة لسن الساكيم والمقصات بدون إستخدام المسن وبطريقة أمنة، فيما يلي: .

طريقة سن السكاكين والمقصات بدون مسن

يمكننا سن السكاكين والقصان بإستخاد بعض االمكونات بدل من المسن، وابرز تلك المكونات هو ” حجر الشحذ، وهو يعد من أفضل الوسائل التي تساهم بشكل كبير في تقوية الشفرة الحادة مهما كان حجم السكين او القطعة المراد سنها، حيث تعد هذة الطريقة هي ابسط الطرق التي يمكن لربات البيوت ان تعتمد عليها بشكل مستمر، إما بالنسبة الى طريقة سن السكاكين من خلال ” حجر الشحذ” ،ستقومي بتحريك نصل السكين، أو طرف المقص بشكل متكرر فوق الحجر، وهذا ما يعطيه مستوى جيد من الحدة، وتستطيعين استخدام السكين في تقطيع اللحوم، وأنواع الخضار الصلب.

طريقة أخرى

يمكننا سن السكاكين والمقصات بإستخدام ورث الصحف وذلك من خلال تحضير قطعة من ورث الصحف، ومن ثم نثوم بتكديسها بطريقة جيدة جدا، ثم بعد ذلك نقوم بوضع حافة الصحفية على السكينة المراد سنها، ومن ثم نمسك الحاد من السكين بزوايةواكشطه عبر الصحيفة، مما ساهم ذلك في سن السكين بطريقة أمنه وسريعة..