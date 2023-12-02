"خلي بالك على صحتك" .. علامات إذا ظهرت عليك بالصباح الباكر تدل على إصابتك بجرثومة المعدة .. احذر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا ظهرت عليك هذه العلامات في الصباح اذهب فوراً للطبيب، حيث يوجد بعض العلامات التي إذا ظهرت عليك ربما تدل على. أنك مُصاب بجرثومة المعدة، وننصحك بعدم تجاهل هذه العلامات حتى لا يتضاعف الأمر ويؤدي إلى تعرضك لمشاكل كبيرة وخطيرة، وللتعرف على تفاصيل أكثر حول جرثومة المعدة يمكنك قراءة سطور هذا المقال.

أسباب إصابة الشخص بجرثومة المعدة

تحدث استشاري الباطنة وسوء التغذية الدكتور إبراهيم جمعة عن جرثومة المعدة فقال أنها عبارة عن بكتريا حلزونية يتم نموها في بطانة المعدة، وقد لا تظهر لها أي أعراض على الشخص المصاب بها إلا في مراحل متأخرة من إصابته، كما أضاف أسباب الإصابة بالجرثومة:

فهي تصيب الأشخاص الذين يتناولون الطعام السريع بكثرة، وهذا يساعد على تكاثرها بالمعدة ويحافظ على وجودها.

كذلك تناول الأطعمة الملوثة.

شرب المياه الغير نظيفة.

استخدام الأشخاص الأدوات الشخصية وتبادلها معاً يعتبر من أكثر الأشياء التي تتسبب في وجودها وظهورها.

وأشار أيضاً أن هناك بعض الأعراض التي تشير إلى إصابة الشخص بالإصابة بجرثومة المعدة ومنها:

["خلي بالك على صحتك" .. علامات تحذيرية إذا ظهرت عليك بالصباح الباكر تدل على إصابتك بجرثومة المعدة .. احذر]

“خلي بالك على صحتك” .. علامات تحذيرية إذا ظهرت عليك بالصباح الباكر تدل على إصابتك بجرثومة المعدة .. احذر

إذا شعر في الصباح بالغثيان والإغماء يعتبر ذلك من أعراض الإصابة بجرثومة المعدة، حيث ينتج عنها الإصابة بالأنيميا، واصفرار الجلد وشحوب الوجه والدوار والحرقان الشديد داخل بطانة المعدة.

ألم خفيف في البطن يظهر ويختفي وذلك لعدة أسابيع.

خسارة الوزن بشكل ملحوظ.

عدم شعور الشخص بالجوع.

كيفية الوقاية من الإصابة بجرثومة

لكي يتم الوقاية من التعرض للإصابة بجرثومة المعدة يمكن إتباع بعض الخطوات، وهي كالتالي:

لا تقم باستخدام الأدوات الشخصية الخاصة بالآخرين.

يجب غسل اليدين بالماء والصابون جيداً.

ضرورة التحقق من نظافة و سلامة المياه التي تتناولها.

لا تتناول الأطعمة من الشوارع.

ابتعد عن تناول الأطعمة الحارة والمليئة بالتوابل.