"هترجعي عروسة وجوزك هيجنن عليكي" ... وصفة طبيعية "بإستخدام الفازلين وزيت الزيتون" قبل النوم في هذا المكان ... جربيها بسرعة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن وصفة طبيعية لتحسين صحة بشرتك وإضفاء لمسة من النعومة والترطيب، فإن استخدام زيت الزيتون والفازلين يمكن أن يكون خيارًا رائعًا هذه الوصفة تجمع بين فوائد زيت الزيتون الطبيعي وفازلين الذي يعد واحدًا من المرطبات الكلاسيكية والفعالة دعينا نتعرف على فوائد هذه الوصفة وكيفية تحضيرها.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

ترطيب البشرة: زيت الزيتون يحتوي على مركبات تساعد في ترطيب البشرة ومنحها مظهرًا صحيًا.

مكافحة الشيخوخة: يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة علامات الشيخوخة وتحسين مرونة الجلد.

تهدئة البشرة: يساعد زيت الزيتون في تهدئة البشرة المتهيجة والحساسة.

فوائد الفازلين للبشرة

تألق البشرة: يعمل الفازلين على ترطيب البشرة وإضفاء مظهر لامع وصحي.

حماية الجلد: يقوم الفازلين بتشكيل طبقة رقيقة على البشرة تحميها من الجفاف والتأثيرات الضارة.

تسريع الشفاء: يساعد الفازلين في تسريع عملية شفاء البشرة من التشققات والجروح الصغيرة.

وصفة زيت الزيتون والفازلين للبشرة

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي.

1 ملعقة صغيرة من الفازلين.

التحضير:

في وعاء صغير، اخلطي زيت الزيتون والفازلين جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

يمكنكِ تسخين الزيت قليلاً لزيادة فاعلية الوصفة.

طريقة الاستخدام

قومي بتنظيف وجهك جيدًا باستخدام منظف لطيف.

جففي وجهك بلطف.

ضعي الخليط المحضر بشكل متساوٍ على وجهك ورقبتك.

دلكي البشرة بلطف باستخدام حركات دائرية لتعزيز امتصاص الزيوت.

اتركي الوصفة لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف.