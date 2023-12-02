معجزة الخل والنشا.. تفتح البشرة بسرعة مذهلة وتقضي على سواد السنين تعرفي على الطريقة الصحيحة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبيض الوجه بالنشا والخل؛ طريقة مميزة تحصلين بها على وجه غير الوجه الذي طالما عانيتِ من مشكلاته وهمومه، فها هي الآن تمسح عنه كل ما تراكم عليه من المشكلات وتمنحه النضارة والإشراق والمظهر الصحي الجذاب، فكيف يمكنكِ القيام بها لتحصيل ما بها من فوائد والحصول على التفتيح المذهل للوجه والجسد لـ 10 درجة

عن خلطة تبيض الوجه بالنشا والخل وفوائدها

يتميز كل من النشا والخل بالكثير من الفوائد والخصائص الفعالة، ولكل منهما دور كبير في منح البشرة النضارة والحيوية والإشراق، فكيف إذا اجتمعا معاً في تبيض الوجه بالنشا والخل هذ

فوائد النشا للبشرة لماذا يمكنكِ تبيض الوجه بالنشا والخل بنتائج فعالة سريعة؟ تكمن الإجابة في ما يمتلكه النشا من خصائص مبيضة مذهلة، ولما يتمتع به من الفوائد الكثيرة التي نذكر منها ما يلي: القضاء على الدهون الزائدة بالبشرة وتخليصها من المظهر الدهني المزعج، ومن تراكمات الدهون والشوائب المتسببة بانسداد المسام وظهور البثور وحب الشباب. تساعد طريقة تبيض الوجه بالنشا والخل على التخلص من الجلد الميت والخلايا التالفة بالبشرة وهو ما يعطي مفعولاً مضاعفاً في التفتيح.

المساعدة على إنتاج الكولاجين المحافظ على شباب البشرة وحيويتها بما به من نسب عالية من البروتين والمعادن والأحماض الأمينية. المحافظة على رطوبة البشرة وحمايتها من الجفاف بغناه بالبوتاسيوم، إضافةً لتغذية البشرة بالكربوهيدرات المانحة للطاقة والمساعدة على التجدد. القضاء على البقع الداكنة لغناه بفيتامين (أ) والحديد والكالسيوم، وهو ما يساعد على تقشير البشرة