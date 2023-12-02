بلاش تضيع الفرصة سافر وخد كمان فلوس...مدينة إيطالية تقدم 28 ألف يورو مقابل السفر لها...اعرف الشروط دلوقتي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك بعض المدن حول العالم التي تعاني من قلة السكان وهذه تعتبر مشكلة كبيرة لهم حيث أن هذا يمكن أن يتسبب في اختفاء هذه القرى وبالتالي عدم وجود أنشطة اقتصادية مما يؤثر بالسلب على اقتصاد هذه الدول بالسلب ولذلك يقوم مسؤولي هذه المناطق إلى تقديم عروض مغرية متعددة لجذب السكان إليها، منها دفع مبالغ طائلة لمن يوافق على الإقامة بها، ومن بين هذه المدن هي منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا التي تقدم 28 ألف يورو مقابل الإقامة بها، ولكن في حال وجود عدة شروط لابد أن تتوافر بك.

إن مدينة كالابريا في جنوب إيطاليا تحتوي على عدة قرى تعاني قلة عدد السكان؛ إذ يبلغ متوسط عدد السكان في هذه القرى حوالي 2000 نسمة، ما دفع بعض المسئولين في هذه المنطقة إلى تقرير تقديم عروض مغرية لجذب سكان جدد إلى هذه القرى والقيام بتعمير هذه القرى مرة أخرى، وتخطط منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا إلى تقديم 28 ألف يورو كمنحة تشجيعية لمن يوافقون على الانتقال إليها، والإقامة في قراها التي تعاني من قلة عدد السكان على أن يتوافر في هؤلاء الناس عدة شروط وهي:

‌ على من ينتقل أن يلتزم ببدء نشاط تجاري أو تولي وظيفة معينة تحتاجها القرية.

‌ويشترط ألا يزيد عمر الوافد إلى هذه المنطقة عن 40 عامًا وذلك لكونها تحاول استقطاب الشباب القادرين على العمل بها وبدء حياة جديدة وتكوين أسرة.

‌ومن ضمن الشروط أيضا الاستقرار في قراها خلال 90 يومًا فقط بدءًا من قبول الطلب، فإذا كانت هذه الشروط متوافرة لديك فسارع الآن واغتنم هذه الفرصة التي لا تتكرر كثيراً.

كيف يتم تقديم المنحة المالية

أعلن مسئولين مدينة كالابريا أن المنحة المالية سيتم تقديمها لمن تتوافر فيهم الشروط وستكون المنحة في صورة أقساط شهرية على مدى ثلاث سنوات أو دفعة واحدة لتمويل نشاط جديد مثل مطعم أو متجر أو فندق أو غير ذلك، لأن الغرض من وجود هذه العملية كلها من الأساس تحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الشباب على العمل وتكوين أسرة وبث الحياة في هذ التجمعات السكانية الصغيرة.

وقد ذكر أحد أعضاء المجلس الإقليمي بالمدينة من خلال حديثه في وسائل إعلام إيطالية أنهم طلبوا من هذه القرى توضيح المهن التي يفتقرون إليها لاستقطابهم مقابل العروض المالية حيث يوجد أكثر من 75% من المدن في كالابريا يبلغ عدد سكانها حاليا أقل من 5 آلاف نسمة، وهو رقم يثير مخاوف أن تختفي بعض القرى في غضون سنوات إن لم تتجدد بسكانها، لافتًا إلى أنهم لذلك بدأوا في تقديم هذه المبالغ المالية مقابل الإقامة بها.