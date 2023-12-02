«للأذكياء فقط».. مسألة حسابية تبدو سهلة وبسيطة جدًا ولكن يوجد كوارث في حلها.. اتحداك تعرف الإجابة الصح.

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - المسائل الحسابية المعقدة تعتبر نوع من أنواع الألغاز، حيث أنها تجذب إليها الأشخاص الذين يهتمون بالرياضيات وحل المسائل الحسابية، كما أنها تنمي المهارات الذهنية والتفكير الهندسي وحل المسائل الحسابية بسهولة وسرعة خاصة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في حل المسائل الحسابية فهذا النوع من المسائل الحسابية مع التدريب يحسن من قدراتهم وذكائهم وكذلك الطلاب تقيس مدى قدراتهم وتفوقهم في مادة الرياضيات.

العملية الحسابية التي انتشرت

انتشرت مؤخرا مسألة حسابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها أثارت جدل كبير بين رواد التواصل الاجتماعي، وهذه المسألة الحسابية تتمثل في معادلات بسيطة يجب حلها، وهذا مثال 6+4=210، في هذه المسألة تم تضخيم الناتج بشكل كبير، وهذه المسالة تظهر بسيطة ولكن يمكن تعقيدها بإضافة رقم زائد وهذا الرقم يؤدي إلى حلول مختلفة تماما.

فكرة وإجابة المسألة الحسابية

يمكن من خلال الاستمرار في تسلسل الأرقام الحسابية إيجاد الإجابات كالتالي:

مثلا المسألة 8 + 14 = 22، ثم إضافة العدد 600 إليها لتصبح 622.

وأيضا 16 + 9 = 25، ويتم إضافة 700 إلى الإجابة لتصبح 725.

وهذه الألغاز الرياضية تلعب دور مهم في تنشيط الذاكرة وتحفيز القدرة الذهنية للحصول التركيز والدقة وتطور المهارات العقلية في كثير من الأمور المتعلقة بالمسائل الرياضية.

مع استمرار في حل بعض من هذه المسائل الحسابية المعقدة فهذا يعني تدريب وتطوير المهارات العقلية وتعزيز الأداء بشكل عام.