ساعات معدودة تفصل مصر عن أسوأ كارثة جوية في تاريخها.. الأسبوع الأول من ديسمبر بداية الهلاك والتفاصيل جنونية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من يوم غد السبت 2 ديسمبر 2023 إلى الخميس 7 من الشهر ذاته ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة خلال تلك الفترة.

وأوضحت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن حالة الطقس غدًا السبت 2 ديسمبر 2023، من المتوقع أن تشهد طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

الطقس غدًا في مصر

وتتكون شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتشهد حالة الطقس يوم الأحد 3 ديسمبر 2023 تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% التقريبا) على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس يوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويوجد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% التقريبا) على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتشهد حالة الطقس يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30% التقريبا) على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس في مصر

وتشهد حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 6 و7 ديسمبر 2023 أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% التقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

متى يبدأ فصل الشتاء ؟

يذكر أن الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعت المزيد من الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، لافتًة إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية من المتوقع أن يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، أي يوم الثلاثاء؛ لتتراوح درجات الحرارة بين 24 و26 درجة على القاهرة الكبرى، وهو حول المعدل الطبيعي أو يزيد بدرجة أو درجتين.

وأشارت غانم، خلال مداخلة هاتفية بالقناة الأولى، إلى أن فصل الشتاء يبدأ رسميًا يوم 21 ديسمبر، لنشعر تدريجيًا بالبرودة وانخفاض قيم درجات الحرارة، وتظهر فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق الشمالية، لافتًة إلى أنه بداية من يوم الأحد المقبل سنشهد فرص سقوط أمطار على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر أو بعض المناطق من سيناء، ولن تؤثر على أي أعمال أو أنشطة يومية، مضيفًة: «كلما تقدمنا في شهر ديسمبر، نقترب من فصل الشتاء لنشعر بالبرودة وانخفاض درجات الحرارة».