مرحب شهر الصوم.. فلكيًا موعد أول أيام شهر رمضان الكريم لعام 2024 حسب تصريحات دار الإفتاء المصرية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع اقتراب بداية العام الجديد 2024 ويتساءل معظم الأشخاص عن موعد بداية شهر رمضان الكريم والذي يتقدم موعده فلكيًا كل عام عن العام السابق له، فهو شهر الخير والصوم الذي ينتظره جميع المسلمين من العام للعام بكل فرحة، ووفقا لتصريحات دار الإفتاء المصرية،سوف نوضح لكم الموعد الذي تم الإعلان عنه فلكيًا لشهر رمضان الكريم، ولكن يظل هذا الموعد قيد التخمين إلى حين يتم التحقق من رؤية الهلال لشهر رمضان.

موعد شهر رمضان فلكيًا

لقد صرحت دار الإفتاء المصرية إلى أنه يتحدد موعد حساب شهر رمضان المقرر لعام 2024 منذ بداية حساب الشهور الهجرية فلكيًا، حيث قد أكدت أيضًا دار الإفتاء المصرية إلى أن ذلك يتوقف على استطلاع هلال شهر رمضان والذي يتم الحساب له منذ بداية روية هلال العام الهجري الجديد 2024، وقد أشارت البحوث الفلكية إلى أنه تشير التوضيحات الفلكية إلى أنه سوف يكون شهر رمضان 30 يوم لعام 2024 ومن المتوقع فلكيًا أن يكون في يوم 11 من شهر مارس حيث ينتظر معظم الأشخاص والأمه الإسلامية شهر رمضان بفارغ الصبر.

[العد التنازلي بدأ!!.. موعد أول أيام شهر رمضان المبارك فلكياً 2024 وفقاً لتصريحات دار الإفتاء]

حساب التقويم الهجري الجديد لعام 1446

أشارت البحوث الفلكية إلى أنه يتم حساب بداية العام الهجري الجديد 1446 من خلال استطلاع رؤية القمر، حيث يعد بداية العام الهجري الجديد له قيمة إسلامية داخل الوطن العربي، نظرا لأنه بداية هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام كما أنه له الكثير من الشعائر الإسلامية، كما أنه مع بداية تحديد العام الهجري الجديد 1446، يتحدد موعد الكثير من الشعائر الإسلامية، مثل موعد شهر رمضان الكريم، وموعد عيد الفطر، وموعد عيد الأضحى أيضا.