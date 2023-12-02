عانى من الصداع وفقدان بصره…. رجل يكتشف مفاجأة داخل جمجمته .. هتتصدم من الى هتشوفه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعاني الكثير منا من الشكوى من الصداع المستمر ولا يهتم البعض بلكشف والإطمئنان ويكتفي الشخص بتناول المسكنات المؤقتة، ولكن في حالة غريبة من نوعها بعد ذهاب رجل البالغ من العمر 35 عاماً إلى مستشفى مقاطعة كوانج بينه في فيتنام يشكو من الصداع المستمر وفقدان الرؤية وإفراز السوائل من أنفه، وبعد القيام بإجراء الأشعة المقطعية، تم اكتشاف جسمين غريبين يبرزان من أنفه إلى دماغه، وبعد فحص دقيق، تم تحديد أن هذه الأجسام هي عيدان تناول الطعام المكسورة، وتفاصيل هذا الامر فى المقال التالي.

إكتشاف سبب الصداع المزمن عند الرجل

عند سؤاله حول كيفية دخول عيدان تناول الطعام إلى جمجمته، كان المريض في البداية لا يتذكر، تمامًا مثل ألاطباء، ثم تذكر لاحقًا حادثة مشاجرة تورط فيها قبل 5 أشهر وقد تم إسعافه على وجه السرعة بعد المشاجرة ولكنه لا يتذكر بالضبط ما حدث في تلك اللحظات، و يشتبه أن الشخص الذي تشاجر معه هو الذي أدخل العيدان في جمجمته، بعد دراسة جميع الخيارات المتاحة، قرر الاطباء إجراء عملية جراحية بالمنظار من خلال الأنف لإزالة هذه العيدان المكسورة.

طرق التخلص من الصداع

للتخلص من الصداع لابد من اتباع الارشادات الآتية:

أخذ استراحة والابتعاد عن أي مصدر للإجهاد، شرب كوبًا من الماء البارد ونقوم بتدليك منطقة الجبهة والصدغين بلطف.

الذهاب إلى مكان هادئ وظل فيه لبعض الوقت.

النوم القصير قد يساعد أيضًا في التخلص من الصداع، إذا استمر الصداع لفترة طويلة، فقد تحتاج إلى تناول دواء للصداع.

ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، تذكر أن الاستشارة الطبية هي الخطوة الأمثل للتأكد من سبب الصداع والحصول على الرعاية الصحية اللازمة التى نحتاجها.