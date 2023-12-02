"الكل لازم يعرف".. احذر انت مراقب خلي بالك علامات تظهر على تطبيقات الواتس اب تعني أنك مراقب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد مواقع التواصل الاجتماعي ذات مكانة كبيرة بين الناس فلا يوجد هاتف محمول الان الا وبه يوجد تطبيقات خاصة بالتواصل الاجتماعي، وهناك تطبيقات كثيرة متنوعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك ، الواتساب ، انستجرام ، تويتر وغيرها، ويعد تطبيق واتساب من أهم تلك التطبيقات التي تستخدم لإرسال الرسائل للجميع ، وذلك لأن التواصل عبر الواتس اب يمكن خلاله الاتصال صوت أو فيديو عكس الاتصال من الهاتف بشكل عادي وايضا يكون الاتصال مجاني بدون مقابل وفي اي وقت، بالإضافة إلى أنه يمكننا الاتصال بأي شخص في اى مكان في العالم، ويوجد لشركة ميتا نظام الحماية فيها نظام قوي وجعلت عملية التواصل مشفره الا أن هناك طرق وجدها البعض يمكن التحكم عن طريقها فى حسابات الغير وهم ما يطلق عليهم اسم ( هاكر أو مخترق )حتى يستطيعون استخدام اي حساب دون علم غيره ، لذلك في مقال اليوم سوف نعرض تفاصيل اكثرحول هذا الامر.

كيفية معرفة إذا كان الواتس اب مراقب ام لا ؟

يوجد طريقة سهلة لمعرفة إذا كان الواتساب الخاص بك مراقب من قبل أشخاص هكر او تجسس وهذا عن طريق ما يلى:

افتح الحساب الخاص بك على واتساب.

ادخل على الاعدادات الخاصة بالحساب.

اتجه إلى الأجهزة المرتبطة إذا وجدتها فعلم انك مراقب و اذا لم تجدها سيكون هاتفك في امان وانك لست مخترق أو مراقب .

عند الذهاب لمكان الماسح الضوئي الخاص بحسابك.

سيكون لك فرصة معرفة أن هاتفك مراقب ام لا عندما تجد أن هناك مشاركة دون علمك.

كيفية حماية الواتساب من التجسس

يوجد طريقة خاصة بحماية الهاتف من أي شخص يتمكن من التجسس وذلك عن طريق ما يأتي:

توجه إلى اعدادات الواتساب ثم اختر خانة الخصوصية.

اضغط على حماية الهاتف، ومنها التحقق الثنائي.

اختر الطريقة التي تناسبك للتحقق عن طريق خطوتين.

سيكون مطلوب منك عند الدخول على الحساب أن تدخل معلومات شخصية.