دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القرنفل هو توابل معروفة برائحتها الفريدة وطعمها القوي، ولكن ليس فقط في المطبخ يظهر تأثيره الإيجابي. يعود استخدام القرنفل إلى العديد من الثقافات التقليدية حيث كان يُقدر لفوائده الطبية والجمالية لذلك قام أطباء الطب البديل بالنصح بهذه الوصفة باستخدام القرنفل وسنشرحها لكم في هذا المقال

استخدامات القرنفل العديدة للصحة

في المأكولات:

[وصفة العرسان ليوم الفرح !!.. وصفة بمليون جنيه .. "القرنفل" هيخلي حياتك الزوجية دنيا تانية .. مجربة ١٠٠%!!] يُستخدم القرنفل بشكل رئيسي كتوابل في الطهي، حيث يضيف نكهة دافئة وعميقة للأطعمة.

في الطب الشعبي:

يُعتبر القرنفل مضادًا للبكتيريا وله خصائص مضادة للالتهابات، وقد استُخدم تقليديًا في علاج بعض الحالات المرضية.

في العطور والعناية بالفم:

يُضاف القرنفل في تركيب العطور والمستحضرات الفموية بسبب رائحته الجذابة وخصائصه المطهرة.

الفوائد الجمالية للقرنفل للبشرة والشعر

للبشرة:

تقشير البشرة: يمكن دمج القرنفل في خلطات التقشير للتخلص من الخلايا الميتة.

مكافحة حب الشباب: تظهر قدرة القرنفل على مكافحة الالتهابات في مساعدة على علاج حب الشباب.

للشعر:

تعزيز نمو الشعر: يمكن خلط زيت القرنفل مع زيوت أخرى لتحسين صحة فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

مكافحة قشرة الرأس: يُعتبر القرنفل مضادًا فعالًا للقشرة ويمكن استخدامه في الشامبو.

وصفات للاستخدام الجمالي

قناع تقشير للبشرة:

قومي بخلط مسحوق القرنفل مع العسل وقليل من الليمون.

طبقي القناع على وجهك لمدة 15-20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

زيت القرنفل لتحفيز نمو الشعر:

امزجي زيت القرنفل مع زيت جوز الهند.

دلكي فروة رأسك بهذا الزيت واتركيه لبضع ساعات قبل الشطف.