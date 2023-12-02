خليكي ناصحة واتعلمي وصفة مزيل العرق ب 3 مكونات بس .. مش هتشوفي غمقان تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل العديد من النساء الاعتماد على الطرق الطبيعية للعناية الشخصية، ومن هذه الطرق هو صنع مزيل العرق الطبيعي في المنزل، بإمكانك تحضير مزيل العرق الطبيعي باستخدام مكونات بسيطة مثل النشا وزيت اللافندر وجل الصبار وعصير الليمون. هذا المزيل الطبيعي يعتبر اختيارًا ممتازًا لأولئك الذين يبحثون عن وسائل طبيعية وآمنة للحفاظ على نظافة الجسم.

طريقة تحضير مزيل العرق المنزلي

يتم تحضير مزيل العرق المنزلي عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

المكونات:4 ملاعق كبيرة من النشا، 2 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر، 2 ملعقة صغيرة من جل الصبار،عصير نصف ليمونة.

في وعاء صغير، قومي بدمج النشا وزيت اللافندر وجل الصبار معًا حتى يتجانس المزيج.

يمكنك إضافة عصير الليمون ببطء إلى الخليط ولا تتوقفي عن الخلط حتى يتم الدمج الكامل لجميع المكونات.

يمكنك ضبط كمية عصير الليمون بناءً على اختيارك للحصول على القوام المشتهى.

عند اكتمال الخليط، قم بوضع مزيل العرق الطبيعي برفق على بشرتك النظيفة في منطقة تحت الإبطين.

من الأفضل دائما أن تقوم بإجراء اختبار صغير على جزء صغير من الجلد قبل استخدام المزيل للتحقق مما إذا كان هناك أي تهيج أو حساسية.

قبل ارتداء الملابس، يجب أن تدعي المزيل يجف تماماً على البشرة.

فوائد مزيل العرق الطبيعي

مزيل العرق الطبيعي له العديد من الفوائد، بما في ذلك:

يساعد في التحكم في الرائحة غير المرغوب فيها التي تنتجها البكتيريا الموجودة على الجلد.

منع إفراز العرق بشكل طبيعي والسيطرة على التعرق الزائد.

يحتوي معظم مزيلات العرق الطبيعية على مكونات طبيعية تكون آمنة للاستخدام وغير مضرة للصحة.

قد يحتوي مزيل العرق الطبيعي على مكونات قابضة للمساعدة في تهدئة البشرة وتقليل التهيج.

قد يساعد في الحد من بقع العرق على الملابس وتجنب تلفها.