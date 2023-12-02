مرتبك هيوصل ل 12000 ألف جنيه لو معاك مؤهل أو من غير..مؤهل عالى او متوسط شركة مصر للطيران تعلن عن وظائف لكل المجالات… جهز ورقك وتعالى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يولي الناس اهتمامًا كبيرًا للبحث عن فرص التوظيف والوظائف الشاغرة في مصر، وخصوصًا في مجال تقديم الخدمات الحيوية، وتبرز الشركات الجوية بشكل خاص فرصة وظيفية متاحة، حيث أعلنت شركة الطيران الوطنية المصرية عن العديد من الوظائف الشاغرة في الإعلان رقم 31 لعام 2023، وهناك شروط محددة للتأهل لهذه الوظائف. هدف موقعنا هو شرح التفاصيل الرئيسية لمساعدتك في الحصول على فرص عمل في شركة الطيران. تتميز هذه الوظائف برواتب جذابة وتعتبر فرصة مثيرة للحصول على وظيفة تتمتع بمزايا مالية كبيرة وتحفيز الموظفين.

وظائف شركة مصر للطيران

تلك الوظائف تعد فُرصًا متَاحَة لِجَمِيعِ حَدِيثِي التَخَرُّج وَكَذَلِكَ لِلْأَفْرَادِ الْبَاحِثِينَ عَنْ فُرَصِ عَمَلٍ، سَوَاءً كَانُوا حَاصِلِينَ عَلَى مُؤَهِّلَاتِ عُلْيَا أَوْ مُتَوَسِّطَةٍ أَوْ بِدُونِ مُؤَهِّلٍ، حيث تَفْتَحُ شَرِكَةُ مِصْرُ لِلطَّيْرَانِ أَبْوَابَهَا لِلْعَدِيدِ مِنَ الْوَظَائِفِ الرَّئِيسِيَّةِ، بِمَا فِي ذَلِكَ وَظَائِفُ الْمُضَيِّفِ وَالْمُضَيِّفَةِ لِلشَّبَابِ وَالْبَنَاتِ، يَمْكِنُ لِلْجَمِيعِ الْآنَ الِاطِّلاعَ عَلَى الْوَظَائِفِ الْمُتَاحَةِ مِنْ خَلَالِ الْمَوْقِعِ الرَّسْمِيِّ لِلْشَرِكَةِ وَالِاطِّلاعَ عَلَى جَمِيعِ الشُّرُوطِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِتَقْدِيمِ الطُّلُبَاتِ لِهَذِهِ الْوَظَائِفِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَالَّتِي تَتَمَتَّعُ بِرُوَاتِبِ كَبِيرَةٍ لِلْمُتَقَدِّمِينَ، خَاصَّةً أُولَئِكَ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ مُؤَهِّلَاتٍ عُلْيَا.

شروط الحصول على وظائف شركة مصر للطيران

تتَضَمَّنُ شُرُوطُ الْحُصُولِ عَلَى وَظِيفَةِ الْمُضَيِّفِ أَوْ الْمُضَيِّفَةِ :

أَنْ يَكُونَ لَدَىكَ مُؤَهِّلٌ عَالٍ، وَيَجِبُ عَلَيْكَ أَيْضًا أَنْ تَجِيدَ التَّحْدِيثَ بِاللُّغَةِ الْإِنْجْلِيزِيَّةِ بِشَكْلٍ جَيِّدٍ.

مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ لَا يَقِلَّ عُمْرُ المُتَقَدِّمِ عَنْ ٢٠ عَامًا، وَيَكُونَ الحُدُّ الْأَقْصَى لِعُمْرِ الْمُتَقَدِّمَةِ ٣٢ عَامًا، مَعَ وُجُودِ جَوَازِ سَفَرٍ صَالِحٍ وَجَاهِزٍ.

يُتَيِّحُ لَكَ تَوْفِيرُ هَذِهِ الشُّرُوطِ التَّقْدِيمَ لِلْوَظِيفَةِ فَوْرًا. يَجِبُ أَنْ نُذَكِّرَ أَنَّ هُنَاكَ فُرَصًا أُخْرَى لِلْوَظَائِفِ، مِثْلَ وَظَائِفِ الْأَمْنِ وَغَيْرِهَا، التِّي لَا تَتَطَلَّبُ ضَرُورِيًّا مُؤَهِّلَاتٍ عُلْيَا.