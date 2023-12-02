["هنموت كلنا بسببها".. 4 عادات خاطئة نتبعها عند تخزين العيش في الفريزر.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتخزينه]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقوم الكثير من السيدات بعمل بعض من العادات الخاطئة ومن ضمنها هي عملية تخزين العيش في الفريزر، وهذه تكون من أسوأ الأشياء التي تسبب عدة مشاكل صحية، حيث أن تخزين الخبز في الفريزر لفترة طويلة جدا له تأثير ضار جدا وسلبي على الجسم، كما أنه وجدت بعض من التقارير والأبحاث العلمية التي أكدت على صحة هذا الكلام ، كما أنها أيضا تعتبر من أكثر العادات التي تؤدي التي تتسبب في وجود مشاكل خطيرة يجب الابتعاد عنها بقدر الإمكان وسوف نوضحها لكم بصورة مفصلة خلال هذا المقال.

السلبيات التي تواجه الجسم عند تخزين الخبز داخل الفريزر

يوجد أكثر من ضرر يلحق بالصحة والذي يؤثر عليها بشكل سلبي وهذا يحدث في حالة تم تناول العيش بعد أن يتم تسخينه على النار ومن ضمن هذه الأضرار:-

• يتسبب العيش في وجود عدة أمراض مثل مرض السرطان، حيث أنه يقوم بإفراز مادة الديوكسين وهذه تعتبر من ضمن المواد الخطيرة والمسرطنة وتتكون بعد أن يتم عجن وخبز الخبز في درجات الحرارة المرتفعة جدا ثم بعدها يتم تخزينه في الفريزر لكي يتم تناوله فيما بعد.

• كما أنه عندما يتم تخزين الخبز في أكياس بلاستيكية، فإنه في هذه الحالة ينبعث منه بعض من المواد السامة.

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الطريقة الصحية لتخزين العيش في الثلاجة

في حالة اتباع بعض من الخطوات الصحيحة التي بواسطتها يتم تخزين الخبز في الثلاجة وهو أنه يتم أولا فرد الخبز لكي يبرد في درجة حرارة الغرفة ثم بعد ذلك يتم وضعه داخل علبة معدنية ومن ثم تغطيته بإحكام وعند الاحتياج له فإنه يتم خروجه من داخل الثلاجة وتركه لوقت مناسب حتى يذوب الثلج منه بالكامل.