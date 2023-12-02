بدون الحاجة الي صيانة.. طريقة تنظيف سماعة الهاتف من الأتربة والغبار بخطوات سهلة وبأقل التكاليف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر تنظيف سماعة الهاتف من الأتربة والغبار طريقة فعّالة للتخلص من الشوائب المتراكمة عليها في السماعة هي الجزء المثبت في الهاتف والذي يسمح بإرسال واستقبال الصوت من خلال الهاتف، سواء كان الهاتف ثابتًا أو محمولًا، إن السماعة تعتبر قطعة هامة لاستخدام الهاتف واستماع جميع الأصوات المتعلقة به ودون السماعة لا يمكن سماع ما يرغب به المتصل تمامًا. بسبب تجمع الغبار والأتربة عليها، تتسخ السماعة وتحتاج إلى تنظيف متكرر، لذلك من الضروري معرفة أفضل طريقة لتنظيفها دون أي ضرر.

خطوات تنظيف سماعة الهاتف بالعجينة اللاصقة

أصبحت عملية تنظيف سماعة الهاتف من الأتربة والغبار باستخدام هذه الطريقة تتم بسهولة ودقة، حيث يتم تنفيذها على النحو التالي:

تباع هذه العجينة في متاجر تنظيف الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وهي تعمل على إزالة الغبار فورًا للتنظيف.

تتم عملية الحصول على قطعة من العجينة اللاصقة، ومن ثم يتم فك سماعة الهاتف برفق ودقة لمنع تعرضها للكسر.

سنشاهد الغبار يلتصق بالعجينة اللاصقة، ثم سنقوم بتكرار عملية اللصق والسحب عدة مرات لتنظيف سماعة الهاتف بشكل جيد من الداخل من الغبار.

طريقة تنظيف سماعة الهاتف من الأتربة والغبار

يوجد بعض الأساليب الفعالة لتنظيف سماعة الهاتف على الفور من الغبار والأتربة المتراكمة عليها، وتشمل هذه الأساليب ما يلي:

التنظيف بأعواد خشبية : يُمكن تنظيف سماعة الهاتف بسهولة من دون أن يتم فكها، عن طريق إدخال عود خشبي بلطف إلى فتحاتها

ثم يتم ممارسة الضغط بلطف وتحريك الأعواد لإزالة جميع الشوائب المتراكمة داخل السماعة.

ثم يقوم الشخص بنفخ الهواء في الثقوب الموجودة في سماعة الأذن باستخدام فمه، بهدف إزالة أي غبار متراكم داخل السماعة.

التنظيف بفرشاة أسنان قديمة

بعد تفكيك ساعة الهاتف، يتم تنظيف السماعة من الداخل بواسطة فرشاة الأسنان القديمة بدقة وتأنيب، يتم الفرك يمينا ويسارا.

ثم، يجب نفخ السماعة بالفم بشدة لإزالة كل الغبار المتراكم بعد تفريشها بفرشة الأسنان، بعد ذلك، يتم مسح السماعة بمنديل جاف لتنظيفها من أي آثار للغبار المتبقي فيها من الداخل.

هناك طريقة أخرى لتنظيف سماعة التلفون من الغبار والتراب وهي استخدام مكنسة كهربائية صغيرة، وذلك لإزالة الأتربة والغبار منها.