هتشكرنى عليها... طريقه سحرية لسحب مفتاح مكسور من باب البيت أو باب السيارة في 3 دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتعرض عدد كبير من الأشخاص لكسر مفتاح الشقة، مما يتسبب في حدوث مشكلة من حيث عدم القدرة على إخراج المفتاح، والأمر لا يتوقف فقط على المنزل بل يحدث ذلك سواء للسيارة أو الخزانة وغيرها، لذا سوف نوضح لكم طريقة سهلة وبسيطة لإخراج المفتاح بدون الاضطرار لتغيير القفل بالكامل.

كيفية إخراج المفتاح المكسور من الباب

يمكنك القيام بإخراج المفتاح المكسور من الباب عن طريق اتباع الخطوات التالية:

استخدم قطعة صغيرة من اللاصق للتمكن من مسح المفتاح المكسور، وذلك حتى يتم سحبه من القفل بسهولة.

يمكنك أيضًا إخراج المفتاح بوضع الزيت مع استخدام مشبك الورق.

يتم ذلك من خلال طي جزء من مشبك الورق، ثم يتم إدخاله في فتحة الباب ومن ثم قم بسحب المفتاح.

يمكنك استخدام الزيت مرة ثانية للقضاء على أي رواسب موجودة في القفل.

طرق أخرى لإخراج طرف مفتاح محشور في القفل

هناك طرق كثيرة تمكنك من إخراج مفتاح مكسور داخل القفل بسهولة وذلك من خلال الآتي:

المغناطيس: نقوم بوضع مغناطيس أمام القفل مباشرةً.

سوف يخرج المفتاح بسهولة بدون بذل أي مجهود.

يعد المغناطيس من أفضل الحلول الناجحة في إخراج مفتاح مكسور داخل القفل.

الغراء: يمكنك أيضًا استخدام الغراء لإخراج المفتاح بسهولة.

مثقاب: يمكنك استخدام مثقاب للتعامل مع هذه المشكلة، ولكن يجب التعامل بحذر شديد لأن هذه الطريقة قد تؤدي إلى تلف القفل نفسه.

يجب قبل اللجوء إلى استخدام المثقاب التأكد من عدم جدوى أي طرق أخرى.