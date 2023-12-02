انت الأن تتابع خبر أفضل الأماكن السياحية في الأردن 2024 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفضل الكثير من الزوار والسياح الذهب إلى الأردن لأنها تتميز بأماكنها السياحية الجذابة التي تجمع بين التاريخ والأصالة وأيضاً الحداثة والطبيعة الخلابة بجانب شواطئ العقبة الساحرة، ومن خلال مقالنا هذا سوف نتناول الحديث عن الأماكن السياحية الجذابة في الأردن، تابعونا وأكملوا القراءة فضلاً منكم.

السياحة في العقبة

[السياحة في العقبة]

السياحة في العقبة

العقبة موقعها على البحر الأحمر فهي تعد من أهم الوجهات السياحية المعروفة في الأردن، وأهم ما يميزها الشواطئ الساحرة، حيث يذهب إليها العديد من الزوار للاستماع بجمال الطبيعة والمياه الزرقاء وممارسة الرياضة البحرية مثل الغوص والسباحة.

السياحة في وادي رم

[السياحة في وادي رم]

السياحة في وادي رم

في المنطقة الجنوبية يقع وادي رم أو وادي القمر وهو يتميز بالعديد من الأنشطة مثل تسلق الجبال وممارسة رياضة المشي عبر ركل الرمال ولا يفوتك التخييم في وادي رم من أجل الاستمتاع بمشاهدة النجوم والمناظر الطبيعية الساحرة للصحراء.

السياحة في جرش

جرش تبعد عن العاصمة عمان بخمسين كيلو متر في الشمال وتعد من المدن الأثرية السياحية في الأردن وتكون مقصد الكثير من الزوار وتضم العديد من الأعمدة والمسارح والمعابد يعود تاريخها 6500 سنة وأكثر ويتم عمل مهرجان جرش الدولي فيها.

السياحة في البحر الميت

[السياحة في البحر الميت]

السياحة في البحر الميت

كذلك من أهم المناطق السياحية المشهورة في الأردن البحر الميت فهو محاط بالتلال ويبعد عن عمان بخمس وخمسين كيلو متر ويذهب إليها السياح بقصد السياحة العلاجية والاستفادة من المعادن والأملاح الطبيعية التي توجد في البحر الميت.

السياحة في البتراء

تعرف مدينة البتراء أنها واحدة من عجائب الدنيا السبع وتقع فيها مساكن العمالقة الأنباط المحفورة داخل الصخور وتتميز المدينة أنها تضم العديد من المواقع الأثرية مثل المقابر والمعابد، بالإضافة إلى الحمامات ويعود تاريخ مدينة البتراء للقرن السادس قبل الميلاد ويذهب إليها السياح لمشاهدة الأماكن الأثرية المحيطة بها والتقاط الصور التذكارية.