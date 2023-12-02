دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حيلة جهنمية هتخليك تسلمي بطاطس كل يوم بسهولة شديدة! البطاطس تعتبر من المصادر الطبيعية للتغذية التي تستخدم بشكل يومي في إعداد الكثير من الأطعمة المتنوعة لين المطبوخة أو المقلية أو كنوع من المقبلات، ونظرا لاحتواء البطاطس على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الإنسان فإن البحث عن الطرق الأفضل لاعدادها يعتبر المهام للأول لسيدة المنزل، ولاسيما البطاطس المسلوقة التي تظل محتفظة بخواصها لكنها تستغرق وقت طويل في التسوية، لذلك نقدم لكم الحل السحري لذلك فيما يلي.

خطوات سلق البطاطس بطعم مميز وباسهل طريقة

[" هتقول ياريتني جربتها من زمان" .. مكون سحري قومي بإضافته لماء سلق البطاطس و ستنبهري من النتيجة!! .. جربي مش هتندمي!!!]

” هتقول ياريتني جربتها من زمان” .. مكون سحري قومي بإضافته لماء سلق البطاطس و ستنبهري من النتيجة!! .. جربي مش هتندمي!!!

يعرف الجميع أن سلق البطاطس لا يتطلب إلا القليل من الماء والملح الا ان إعداد البطاطس وتقديمها بطعم متميز يتطلب توفر المكونات التالية:

بطاطس حب.

ثوم مفروم.

كمون.

كزبرة مفرومة خضراء.

زبدة.

زيت نباتي

خطوات تحضير البطاطس المسلوقة

تتمثل خطوات سلق وتقديم البطاطس فيما يلي:

يجب غسل البطاطس جيدا ، ثم قومي بوضعها في وعاء مناسب وضيفي الماء بحيث يغطي البطاطس.

ثم قومي برفع الوعاء على النار واتركيه حتى يغلي، ثم ضيفي ملعقة صغيرة من البيكربونات الى البطاطي في مياه السلق.

عقب مرور من ثلث الي نصف ساعة تصبح البطاطس مستوية وذلك يتوقف على حجم البطاطس.

قشري البطاطس من القشور الخارجية و قومي بهرسه جيدا، ثم ضيفي إليها الثوم المفروم والبهارات والزبدة.

قومي بتقليب الإضافات مع البطاطس جيدا، ثم زيني الطبق بقليل من البقدونس.

بالف هنا وشفا.