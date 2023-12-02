دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر الخبز شيء أساسي على مائدة الطعام ولا يمكن الاستغناء عنها مهما اختلفت أصناف الأطعمة، و لتوفير الوقت والمجهود يقوم أغلبنا بشراء خبز الأسبوع مرة واحدة حيث أن الذهاب يوميا إلى الفرن لشراء الخبز يعتبر مشقة على رب الأسرة، ولهذا يلجأ معظمنا إلى وضع هذه الكمية الكبيرة داخل الفريزر والاستهلاك منها يوميا حتى تنتهي ولكن هذا الإجراء يعتبر خطرا على صحة الإنسان وقد يسبب السرطان، ونقدم اليكم خلال سطور المقال الطريقة الصحيحة لتخزين الخبر في الفريزر.

مخاطر تفريز الخبز داخل الفريزر

["كارثة كبيرة بكل المقاييس" .. احذر خطورة تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وفق أحدث الدراسات وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين .. انتبه قبل فوات الاوان!!!]

“كارثة كبيرة بكل المقاييس” .. احذر خطورة تجميد الخبز في الفريزر يسبب السرطان وفق أحدث الدراسات وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين .. انتبه قبل فوات الاوان!!!

على الرغم أن تخزين الخبز في أكياس بلاستيك بالفريزر يوفر الوقت والمجهود إلا أن هذه الطريقة الخاطئة قد يسبب الإصابة بالسرطان وفقا لعدد من الدراسات الحديثة، كما أكدت عدة أبحاث أن استخدام الخبز وإعادته مرة أخرى يجعل البكتيريا الضارة تنشط من جديد وتسبب الأمراض المعدية.

الطريقة الصحيحة لتخزين الخبز في الفريزر

من الجدير بالذكر أن الحفاظ على الخبز صحيًا محتفظا بقيمته الغذائية يعتمد بنسبة كبيرة على طريقة التخزين والتي لا بد أن تكون بالطريقة الصحيحة كما يلي:

وضع الخبر حتى يبرد بشكل كامل ثم يقسم وفقا للاستهلاك اليومي للأسرة.

استخدام أكياس صحية لتغطية الخبر وتكون محكمة الإغلاق.

حفظه في مكان مناسب مثل الدرج وذلك حتى لا يؤثر على باقي الأطعمة.

لا تزداد مدة حفظ الخبز في الفريزر عن ثلاثة أشهر.