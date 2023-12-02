[هي دي الأخبار الحلوة ولا بلاش||..مواصفات إحدى أشهر السيارات الألمانية؟ وكمان سعرها 130 ألف جنيه فقط وبدون مقدم…ابسط يا عم]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شركة إتامكو للتجارة الدولية والوكالات الخاصة والنشر قامت مؤخرًا بتخصيص أربع مجموعات من السيارات المتاحة في مصر، بما في ذلك هيونداي إلانترا HD. تم توجيه هذه الجهود ابتداءً من 15 محافظة، وتمثل هذه الخطوة جزءًا من مبادرة للتغيير، تشير إلى إمكانية تجديد السيارات القديمة. السيارات الجديدة تشمل نظام وقود ثنائي حديث يدعم البنزين والغاز الطبيعي. يرجى متابعتنا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه السيارة.

كيف يمكنك امتلاك سيارة حديثة؟

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الشركة تقدم أيضًا فرصة للتبادل لجميع مشاركي هذا البرنامج، يُفهم التبادل كنظام يتطلب امتلاك سيارة حديثة دون الحاجة إلى دفعة أولى، يتم تنفيذ التبادل على مدى فترة تصل إلى حوالي 10 سنوات، مع مساهمة من الحكومة تصل إلى حد أقصى قدره 22,000 جنيه مصري، يجب أن يُلاحظ أنه لا يُسمح بتضمين سيارات أخرى في مبادرة التبادل، وبالإضافة إلى ذلك، تُعد هيونداي إلانترا HD واحدة من الخيارات المميزة المناسبة لمعظم الحالات.

انتقل للحصول على هيونداي إلانترا

يمكن الحصول على سيارات هيونداي إلانترا من خلال تمويل مصرفي خاص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تسديد المبلغ على مدى فترة تصل إلى 10 سنوات. يُلاحظ أن هذه المساعدة تُضاعف بمبلغ إضافي قدره ثمانية آلاف جنيه. يتعين على الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و27 عامًا تقديم إيصالات وعقود موثقة للاستفادة من هذه الفرصة، وتأتي هذه الشروط وفقًا لخطاب صدر عن المكتب ويتناول المساهمة الشهرية المحددة لجميع المكونات لهذا البرنامج، بما في ذلك الغاز الطبيعي والمبالغ المالية ووثائق التأمين.