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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حتى لو تيكت الملابس بيضايقك اوعي تقطعه حيث أننا عندما نقوم بشراء أي نوع من الملابس الجديدة نجد التيكت الخاص بها موجود في خلف القطعة أو علي الجانب منها والكثير من الناس يقومون بازالته اعتقادا منهم أنه بلا أي فائدة حيث أنه من خلال التيكت يمكن معرفة درجة حرارة الغسيل التي تناسب القطعة واي نوع مسحوق يمكن استخدامه.

فوائد التيكت الموجود في الملابس

["اوعى تقطعه حتى لو بيضايقك" .. الكهرباء توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن نزع تيكت الملابس لهذا السبب!! .. معلومة خطيرة لن تخطر ببالك!!!]

“اوعى تقطعه حتى لو بيضايقك” .. الكهرباء توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن نزع تيكت الملابس لهذا السبب!! .. معلومة خطيرة لن تخطر ببالك!!!

تنصح شركة الكهرباء بعدم قطع تيكت الملابس وذلك لأنه لا يمكن اعتباره كعادة ولكن هو تصرف ذكي يساعد علي المحافظة علي البيئة وتوفير الطاقة الكهربائية وذلك من خلال الرموز الموجود فيه والتي بدورها تساعد على ضبط درجة حرارة الغسالة وذلك تزامنا مع ارتفاع كفاءة الغسالات الحديثة بالإضافة إلي أنه يساعد على تجنب درجات الحرارة المرتفعة والغير مهمة اثناء الكوي والغسيل مما يساعد علي كفاءة الطاقة والتحكم في تكلفة استهلاك الكهرباء.

ما هي رموز عملية الغسيل

["اوعى تقطعه حتى لو بيضايقك" .. الكهرباء توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن نزع تيكت الملابس لهذا السبب!! .. معلومة خطيرة لن تخطر ببالك!!!]

“اوعى تقطعه حتى لو بيضايقك” .. الكهرباء توجه رسالة تحذيرية للمواطنين بشأن نزع تيكت الملابس لهذا السبب!! .. معلومة خطيرة لن تخطر ببالك!!!

هناك بعض الرموز التي تكون موجودة على التيكت والتي تخبرنا عن الكثير من الأشياء ومنها:

الرمز الذي يشير إلى نقطة واحدة يدل على ضرورة غسل القطعة عند درجة حرارة 30 درجة مئوية.

والرمز الذي يشير إلي نقطتين يدل علي ضرورة غسل القطعة عند درجة حرارة 40 درجة مئوية.

والرمز الذي يدل علي ثلاث نقاط يشير إلي غسل القطعة عند درجة حرارة 50 درجة مئوية.

بالإضافة إلي أن الرمز المكون من اربع ارقام يشير إلي ضرورة غسل القطعة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية.