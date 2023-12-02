حياتك الزوجية هتتغير 80% !!.. ضعي "زيت الزيتون مع الموز" على هذا المناطق وادعيلي.. ندمت اني معرفتهاش من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير منا لا يعرف قيمة وفوائد زيت الزيتون مع الموز حيث زيت الزيتون والموز من الأطعمة الصحية التي لها العديد من الفوائد الصحية. عندما يتم دمجها معًا ، يمكن أن تخلق وصفة لذيذة وصحيّة يمكن أن تساعدك على تحقيق أهدافك الصحية.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم كيفية عمل هذا الوصفة السحرية وكيفية استخدامها تابعونا

تعرف على المكونات

* 1 حبة موز

* 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

تعرف على الخطوات

1. قشر الموز وقطعه إلى قطع صغيرة.

2. أضيفي قطع الموز إلى زيت الزيتون في وعاء.

3. اهرسي المكونات معًا حتى تصبح ناعمة.

4. يمكنك تناول الخليط مباشرةً أو إضافته إلى العصائر أو الزبادي.

تعرف على فوائد زيت الزيتون

* يحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة ، والتي يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

* يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأمراض.

* يحتوي زيت الزيتون على فيتامين E ، وهو مضاد قوي للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية البشرة.

تعرف على فوائد الموز

* يحتوي الموز على البوتاسيوم ، وهو معدن مهم لصحة القلب.

* يحتوي الموز على فيتامين سي ، وهو مضاد قوي للأكسدة يمكن أن يساعد في حماية الجسم من الأمراض.

* يحتوي الموز على الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الهضم.

تعرف على الفوائد المشتركة لزيت الزيتون والموز

* قد يساعد زيت الزيتون والموز في تحسين صحة القلب.

* قد يساعد زيت الزيتون والموز في تعزيز جهاز المناعة.

* قد يساعد زيت الزيتون والموز في تحسين الهضم.