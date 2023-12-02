دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انتشرت بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية الكثير من البنات أو النساء بشكل كبير جدا يبحثون عن وصفة طبيعية لعلاج بعض مشاكل البشرة ولا يعرفون تلك الوصفة السحرية باستخدام زيت الزيتون مع الزبادي حيث زيت الزيتون والزبادي من المكونات الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للبشرة، حيث يساعد زيت الزيتون على ترطيب البشرة وتغذيتها، بينما يساعد الزبادي على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم كيفية عمل هذا الوصفة السحرية وكيفية استخدامها تابعونا

تعرف على مكونات الوصفة:

[جوزك هيشوفك حتت قشطة!!.. ضيفي" زيت الزيتون مع الزبادي" وادعيلي.. حياتك الزوجية هتتغير 300%.. يارتني كنت عرفتها من زمان!!!]

جوزك هيشوفك حتت قشطة!!.. ضيفي” زيت الزيتون مع الزبادي” وادعيلي.. حياتك الزوجية هتتغير 300%.. يارتني كنت عرفتها من زمان!!!

* ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

* ملعقة كبيرة من الزبادي

تعرف على طريقة التحضير

1. اخلطي زيت الزيتون والزبادي جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا.

2. ضعي الخليط على بشرتك النظيفة، واتركيه لمدة 20 دقيقة.

3. اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

تعرف على فوائد الوصفة

* ترطيب البشرة وتغذيتها.

* تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

* التخلص من حب الشباب والرؤوس السوداء.

* علاج جفاف البشرة.

* إزالة المكياج.

نتعرف على نصائح عند عمل الوصفة

* يمكنك استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

* إذا كانت بشرتك دهنية، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون إلى الخليط.

* إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك استبدال زيت الزيتون بزيت اللوز الحلو.