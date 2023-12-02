[وفري فلوسك في الشتاء... ضعي كيس الملح على أنبوبة البوتاجاز فكرة جهنمية .. ياريتك عرفتيها من زمان!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في وقتنا الحالي مازال يوجد العديد من الناس يستخدمون أنبوبة الغاز، ولم يتم توصيل الغاز الطبيعي لهم حتى الآن، ومع دخول فصل الشتاء يواجه أولائك الناس العديد من المشاكل بسبب استهلاك الأنبوبة سريعاً مما يجعلهم مضطرين لملئها بالغاز مرة أخرى في وقت قصير جداً، وذلك بالتأكيد يكلفهم العديد من الأموال على ميزانية البيت، ومع الأحوال الاقتصادية الصعبة يصبح الأمر أصعب بالنسبة لهم، وفي تلك المقالة سنتعرف على بعض الحيل التي تجعل غاز الأنبوبة يدوم لوقت أطول، ولتفاصيل أكثر تابعوا السطور القادمة.

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أفكار لتوفير الغاز في الشتاء

من أول الأفكار هى استخدام الأواني المعدنية مثل الستاليستين عند طهي الأطعمة حيث تعمل تلك الأواني على طهي الطعام بشكل سريع مما يقلل من كمية الغاز المستخدمة ، بخلاف الطواجن التي بالرغم من أنها تضفي طعماً رائعاً على الوصفات إلا أنها تحتاج الكثير من الوقت والكثير من الغاز حتى تنضج الوجبة.

ومن الأفكار السهلة جداً في التنفيذ هي استخدام شعلات البوتجاز المناسبة بمعنى عند عمل قهوة يجب وضع كنكة القهوة على الشعلة الصغيرة، وعند القيام بوضع الأواني الكبيرة نستخدم الشعلات الكبيرة، وأيضاً يعد الحرص على جعل شعل البوتجاز نظيفة دائماً يساعد على طهي الطعام بسرعة وعدم استهلاك كمية غاز كبيرة.

وعند الطهى يجب الحرص على وضع الغطاء على الحلة حتى تتجمع الحرارة بداخلها فينضج الطعام بسرعة، وإذا كان لدينا أواني الضغط سيكون استخدامها أفضل من استخدام الأواني المعدنية العادية، فهى تساعد على جعل الطعام ينضج بسرعة مما يساعدنا على توفير الغاز وكذلك الوقت.