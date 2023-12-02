كارثه لو العلامه دي عندك.. احذر عند ظهور هذه العلامة في الوتساب تعني انك مراقب هناك من يتجسس عليك ويعرف كل خصوصياتك.. وهذه طريقه تامين حسابك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تطبيق الواتساب من التطبيقات المنتشرة في جميع دول العالم ما يستخدمه العديد من الأشخاص في ارسال الرسائل والمكالمات والمستندات وغيرها من الاشياء الاخرى مثل الصور والفيديوهات فهو من التطبيقات الأكثر استخداما والأكثر شيوعا بين الأشخاص من مختلف الاعمار لانه تطبيق سهل الاستخدام وسريع ولكن هناك عيب في الوتساب يمكن ان يقوم احد الاشخاص باختراق حسابك نتيجة للتقدم التكنولوجي الذي نعيشه هناك بعض المواقع التطبيقات التي ظهرت ويمكن من خلالها تهكير اي واتساب، لذلك سوف نتعرف على بعض العلامات التي إذا ظهرت عندك فإن حسابك مراقب ومعرض الى الاختراق وسوف نسقط طريقة حماية الحساب من الاختراق.

اختراق تطبيق الوتساب

يبلغ مستخدمي الوتساب على مستوى العالم اكثر من 2 مليار شخص تبع الاحصائيات 2020 حيث ان هذا التطبيق يمكن ان يتعرض الى الاختراق ويستطيع الأشخاص الغرباء معرفة رسائلك ومكالماتك الواردة ومحادثاتك مع جميع الاشخاص بسهولة وتكون معرض الى التحديد او الابتزاز من قبل الاشخاص وجميع اسرارك معروفة لذلك يجب ان تحذر من اختراق الواتس اب جيدا.

علامات تعرفك أن الواتساب مراقب

توجد بعض العلامات التي تدل على أن حسابك مراقب ومخترق من قبل الغرباء فإذا رأيت هذه العلامات يجب ان تتصرف فورا وتؤمن حسابك ولكي تعرف اذا كان حسابك مراقب او لا اتبع الخطوات التالية:

اضغط على تسجيل الدخول على الوتساب.

ثم توجه إلى الاعدادات من الثلاث نقاط الموجودة في الاعلى ونختار من الخيارات المتوفرة واتساب ويب سوف يظهر لك عدد من المتصفحات.

اضغط على حذف الآن واذا كنت انت من قمت بالتسجيل فلا داعي للحذف.

وإذا لم تكن قمت بتسجيل الواتس اب من أي جهاز أخر عليك الحذر فان حسابك مخترق.

ويجب أن تقوم بالحذف وتسجيل الخروج من اي اجهزة اخرى.