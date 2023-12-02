دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فوائد الطحينة مع التمر كثيرة، تستخرج الطحينة من الفول السوداني أو عصير السمسم وتوضع على بعض السلطات والمنتجات ولها طعم رائع وكثيرًا ما تستخدم في الشتاء بخلطها مع دبس الرمان أو العنب وتستخدم في كثير من الحلويات وخاصة في حلويات المولد النبوي ويعتبر التمر من أشهر النباتات لاحتوائه على الفيتامينات وعناصر الطاقة، وكذلك المكملات الغذائية التي يتناولها مرضى السكر بشكل خاص لأنهم لا يستطيعون تناول السكر الأبيض فيعوض التمر الطاقة التي يحتاجونها ويساعد في علاج فقر الدم.

[فوائد الطحينة مع التمر على الريق.. هل تعلم ماذا يحدث لجسمك بعد تناول التمر والطحينة على الريق؟ إعجاز الخالق وفوائد تتعدى الوصف]

فوائد الطحينة مع التمر

يقلل خفض نسبة الكوليسترول في الدم ، ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

الحماية ضد أنواع مختلفة من السرطان وذلك لاحتوائه على المغنيسيوم وخاصة سرطان القولون.

تهدئة أعصاب مرضى الأمراض العصبية.

الوقاية من البواسير وتقليل مخاطر الإصابة بحصوات المرارة.

تسهيل مرحلة الولادة وتحفيز تقلصات الرحم وإمداد المرأة بالطاقة اللازمة؛ لأن هذا الخليط يحتوي على سكريات بسيطة يسهل هضمها.

علاج فقر الدم لاحتوائه على الحديد وفيتامين ب 2.

تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام والأمراض الروماتيزمية، لأن لديهم كمية جيدة من الكالسيوم.

التخلص من الخمول والضعف العام والخفقان الناجم عن الاسقربوط.

الحد من الضعف الجنسي عند الرجال لاحتوائه على كميات كبيرة من البورون وفيتامين أ.

منع تساقط الشعر وتقصفه، لأن هذا الخليط يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات المغذية.

علاج فقدان الشهية وضعف الشهية ونتيجة لذلك زيادة الوزن لمن يعانون من الماشية وخاصة الأطفال ويتم ذلك عن طريق غمس حبوب التمر في الطحينة السائلة ويستحسن تناول سبع حبات يومياً ويجب اتباع هذه الوصفة بعناية يومياً لمدة ثلاثة أشهر حتى النتائج المرغوبة ويمكن خلطها مع الطحينة مع دبس التمر وتناولها على الفطور والعشاء يومياً.

أضرار الطحينة

الطحينة مع التمر لها العديد من الفوائد ولكن أيضًا لها أضرار ويجب أخذ الإحتياطات عند استخدامها عند بعض الأشخاص، مما قد يسبب لهم بعض الضرر عند تناول الطحينة لفترات طويلة.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن تجنب تناول الطحينة بشكل دائم ومستمر لأنها يمكن أن تساعد في زيادة السمنة.

كما أن الطحينة لها أضرار جسيمة لمرضى السكر، ويجب أخذ الحيطة والحذر عند تناولها.

الطحينة من الأطعمة المشبعة بالدهون، لذلك فهي تزيد من الدهون الثلاثية في الجسم، مسببة ضررا كليا لمرضى السكري.

كما أنها من الأطعمة المشبعة بالدهون والتي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية مما يجعلها من الأطعمة الضارة لمرضى الكلى.

كما ينصح الأطباء بعدم تناوله بكثرة لمرضى الكبد