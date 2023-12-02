اخطر من السم .. مصيبة صحية تحل بالبشر بسبب الرمان لم ينتبة لها احد “احذرو قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أحد الفواكه المنتشرة في جميع الأسواق بالفتره الحاليه هي الرمان فهي أحد الفواكه الصيفية التي تنتشر في جميع البلدان لديها طعم شهي ومميز بالإضافة إلى أنها من الفواكه التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائيه ويوصل بها خبراء التغذية الاستفادة بالفيتامينات اللازمة والضرورية للجسم بالاضافه الى انها فاكهة رخيصة الثمن وفي متناول الجميع لذلك فان جميع الأفراد يحرصون على تناولها وشرائها بكميات كبيرة للاستفادة منها والاستمتاع بطعمها اللذيذ ولكن كما أن لها فوائد كثيره متعدده لها بعض الاضرار اذا استخدمت بطريقة خاطئة سوف نتعرف عليها خلال المقال التالي.

أضرار الرمان

رمان من الفواكه الصحية ولها فوائد كثيرة ولكن هناك بعض الأضرار للرمان اذا تم استخدامها بطريقة خاطئة مثل الإفراط في تناوله يسبب فشل الكلوي ويرجع ذلك إلى أن الرمان يحتوي على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم الذي عند تناوله بكثرة يؤدي الى حدوث قصور في الكلى كما ان بذور الرمان تحتوي على بكتيريا ومواد ضارة ولذلك يجب أن يتم غسل المكان جيدا قبل تناولها حتى وإن تم ازاله القشرة.

اضرار اخرى رمان

قشور الرمان تحتوي على بعض أنواع البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي والقولون وتعد من أهم مسببات التهاب المعدة تصيب الجسم بالإمساك.

لا يفضل تناول الرمان لمرضى السكر لانه يؤدي الى اضطرابات السكر بالدم.

لا ينصح اصحاب الانظمة الغذائية والرجيمات تناول الرمان لانه يحتوي على سعرات حراريه يمكن ان تؤدي الى زيادة.