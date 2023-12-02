دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترحيل الأجانب من هذه الجنسية وطرد سفيرهم من المملكة ولن نسمح بدخولهم أبدا,

كشفت الداخلية السعودية عن الحملات الميدانية المشتركة التي تأتي لاجل متابعة وضبط مخالفي كافة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تمت في مدن المملكة اجمع، وذلك من الفترة 25 / 8 حتى 26 / 9 / 1444هـ ، واسفرت عن النتائج التالية:

اولاً: ان إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة بلغ (16105) مخالفين، منهم (9551) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3977) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2577) مخالفاً لنظام العمل.وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.